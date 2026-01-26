¡Ú1·î26Æü¤Ï¥à¡¼¥Á¡¼¤ÎÆü¡Û²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë4¼ï¤Î¡Ö¥à¡¼¥Á¡¼¡×ÅÐ¾ì - ¥à¡¼¥Á¡¼¤Ã¤Æ²¿?
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Ö¥à¡¼¥Á¡¼¡×¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«? ²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢µìÎñ¤Î12·î8Æü¤Ë¡¢ÌñÊ§¤¤¤È²ÈÂ²¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤Ã¤Æ¥à¡¼¥Á¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£º£Ç¯¤ÎµìÎñ¤Ï1·î26Æü¡£²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥à¡¼¥Á¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î26Æü¤Ï¡Ö¥à¡¼¥Á¡¼¤ÎÆü¡× ✨
.
º£Ç¯¤Ï4¼ïÎà😍
¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬
¡¡🟠¤«¤Ü¤Á¤ã¡¡🟣¹È°ò
¡¡🟤¥Á¥ç¥³¡¡¡¡🟢¤è¤â¤®
¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬¡¦¨¬
.
µ¤³Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤À¤è!
.
¥à¡¼¥Á¡¼¤ò¿©¤Ù¤ÆÌñÊ§¤¤🙏
¤ß¤ó¤Ê¤Ïº£Ç¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¿©¤Ù¤ë¡Á?😋
(@oki_famima¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤¬¡¢²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥Á¡¼(170±ß)¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤·¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥à¡¼¥Á¡¼¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡Ö·îÅí(¥²¥Ã¥È¥¦)¡×¤ÎÍÕ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¾ø¤·¤¿¤ªÌß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿·³ã¤ä»³·Á¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºûÃÄ»Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ¤Ëñ²¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹õº½Åü¡¢¹È°ò¡¢¤è¤â¤®¡¢ÇòÅü¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
º£²ó²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¡Ö¹È°ò¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¤è¤â¤®¡×¤Î4¼ïÎà¡£¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹! ¼êºî¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì²¿?¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É(µã)¡×¡Ö²¿Ì£¤Î²¿¤À¤³¤ì¡×¡ÖÁ´¹ñÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤ì¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥à¡¼¥Á¡¼¡£¤¼¤Ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤!
