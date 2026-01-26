EXILE B HAPPY½é´§ÈÖÁÈ»ÏÆ° ¾®¿¹È»¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÖËÍ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ËÍ¤òLDH¤Ç1ÈÖ¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛEXILE TETSUYA¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦EXILE B HAPPY¤¬¡¢BSÊüÁ÷¶É¡ÖBS10¡×¤Ë¤Æ½é¤È¤Ê¤ë´§¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¡ØDance Train¡Ê¥À¥ó¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡Ù¡Ê1·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½é²ó¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤Î´§¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ·èÄê¤·¤¿LDH¥°¥ë¡¼¥×
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢EXILE B HAPPY¤¬¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥À¥ó¥¹¤âÅÁ¼ø¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡×¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢TETSUYA¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜ¡¢À¤³¦¤¬¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¹¤´¤¯»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÎÃæ¤ÇÌ´¤¬1¤Ä³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
µÈÌî¤Ï¡Ö²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ±Û¤·¤«¤é´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÀâÌÀ¡£ÃæÅç¤â¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ºÐ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¡¢¥À¥ó¥¹°Ê³°¤Ç¤â²¿¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
EXILE B HAPPY¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢2023Ç¯6·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë6¿Í¤Î¡¢½é¤È¤Ê¤ë´§¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁêÀ¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯Ãý¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡×¤ÈÃæÅç¡£±ºÀî¤È¾®¿¹¤¬¡Ö¤Ø¤§¡Á¡×¤Èð÷¤¯¤È¡¢TETSUYA¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
±ºÀî¤È¾®¿¹¤Î2¿Í¤¬¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢TETSUYA¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾®¿¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È²ò»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢TETSUYA¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈEXILE B HAPPY¤Î³èÆ°¤¬Áý¤¨¡¢¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼ÁÌä¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î±ºÀî¤Ï¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¥´¥ë¥Õ¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¡¢Äà¤ê¡¢¤¢¤È²¹Àô½ä¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¾®¿¹¤Ï¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢LDH¤Ç1ÈÖ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿ÃË¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢ÂÓ¤Ç·î²Ð¿åÌÚ¶â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç1¥ö·î25ËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ï¡Ö·×»»Áá¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¾®À¼¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾®¿¹¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤»ÂÓ²½¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ËÍ¤òLDH¤Ç1ÈÖ¤Ë¡ª¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
µÈÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¡£Ç¯¤Ë5²ó¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£µîÇ¯¤Ï3²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï5²ó¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¾®¿¹¤¬¡Ö¤¨¤¨¡©Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òºî¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£TETSUYA¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÈÖÁÈ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÇï¼ê¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ä¿Í¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï¡Öº£Æü¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤Æ²»³Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤¿¤¯¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º£¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇã¤¤¤ËÍè¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Â³¤¯ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï2025Ç¯¡¢Ìò¤È¤«¤Ç²Î¤ò¤ä¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¤¥È¥ì¤·¤¿¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¥¬¥ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡£ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢TETSUYA¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡¢¾®¿¹¤â¡Ö·Å¿Í¤Î²Î¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡EXILE B HAPPY¡¢½é¤Î´§¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¡ÖDance Train¡×
¢¡TETSUYA¡¢´§ÈÖÁÈ»ÏÆ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö10Ç¯¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¢¡EXILE B HAPPY¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
