¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëHiro¤¬32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤Ï¡ÖHappy 32nd Birthday¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É×¤Ç¤¢¤ëHiro¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£Hiro¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡ÖHappy Birthday Hiroki¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Î¤»¤¿¹ë²Ú¤Ê¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò°úÍÑÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö»ä¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹õ¤ÎÆÃÃí¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Hiro¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¡¢·×²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È»³ËÜ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖHiro¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆÃÃí¥±¡¼¥¤¬¹ë²Ú¤Ç¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖHiro¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¼Ì¿¿¤¬ÌÌ±Æ¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤ÈHiro¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦Hiro¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¹ë²Ú¤Ë½ËÊ¡
¢¡»³ËÜÉñ¹á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
