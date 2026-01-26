Kiwi Ears¡¢DLC¿¶Æ°ÈÄÅëºÜ¤ÇÌó5000±ß¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖBelle¡×
¥Ê¥¤¥³¥à¤Ï¡¢Kiwi Ears¤ÎDLC¿¶Æ°ÈÄºÎÍÑÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖBelle¡×¤ò1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£3.5mm¥×¥é¥°ºÎÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤¬4,950±ß¡¢3.5mm¤Ç¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¤¤¬5,390±ß¡¢USB-CÀÜÂ³¤Ç¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤¬5,500±ß¡£¥«¥éー¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ðー¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
Kiwi Ears¤¬ÆÈ¼«¤Ë¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿10mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¤ÏDiamond-Like Carbon(DLC)ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤¹äÀ¤ÈÍ¥¤ì¤¿±þÅúÀ¤òÎ¾Î©¡£1kHz¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí¹ç¹âÄ´ÇÈÏÄÎ¨0.1%Ì¤Ëþ¤È¤¤¤¦ÄãÏÄ¤ß¤ÊºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÎÌ´¶¤Î¤¢¤ëÄã²»¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ²»°è¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢3kHzÉÕ¶á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ô¥ó¥Ê¥Ôー¥¯¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¤ä³Ú´ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ãþÂÎ¤Ë¤ÏCNC²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¶âÂ°À½¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ¡£³Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°¤Ë¸ÄÊÌÂ¬Äê¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢º¸±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸·Ì©¤Ë´ÉÍý¡£¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ß⽴¤Æ¤È²»¶Á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£
ÉÕÂ°¤Î2¿Ä¶ä¥á¥Ã¥¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¿®¹æÂ»¼º¤òÍÞ¤¨¡¢¹â²»°è¤ÎÌÀÎÆÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤Î²¹¤«¤ß¤òÊÝ¤ÄÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶ÅÙ¤Ï103dB/1mW(1KHz)¡Þ1dB¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï32¦¸@1KHz(¡Þ1¦¸)¡£
