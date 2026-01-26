·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤¿89ºÐ¤ÎÌ¾Í¥¡Ö»³ËÜÕÜ¡×¤¬¸ì¤ë¡ÖÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Î°ÕµÁ¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¡É¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âè1²ó¡Ú¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¤â¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¡ÄÌ¾Í¥¡Ö»³ËÜÕÜ¡×¤ÈÀìÌç°å¡ÖÄ«ÅÄÎ´¡×¤¬¸ì¤ë¡ÈÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¸½¼Â¡É¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÕÜ»á¡Ê89¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢1978Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Ì¾ÍÀ¤ä¶âÁ¬¤è¤ê´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÎÑÍý¤È¿®Ç°¤ò´Ó¤¯°å»Õ¡¦Î¤¸«æûÆó¤ò»³ËÜ»á¤Ï±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼ç¼£°å¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¼£ÎÅ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄÎ´¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»³ËÜ¤µ¤ó
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¤ò300Ç¯Â³¤¯ÊÆÇÀ²È¤Î12ÂåÌÜ¡¦ÅÂÂ¼Àµ¹°Ìò¤Ç»Ù¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤Ì£¤Î¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ËÜ»á¤Ï·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ«ÅÄÎ´»á¡Ê70¡Ë¤¬»³ËÜ»á¤Î¼ç¼£°å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±ï¤«¤éÆó¿Í¤¬¡ÈÏ·¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÐÃÌ½¸¡ØÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡¡·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤È¤·¤Æ°ìºý¤Î½ñÀÒ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ»á¤ÈÄ«ÅÄ»á¤Ë¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¤ë¡×¿ÍÀ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¨¡¨¡¡£
»³ËÜÕÜ¡Ê°Ê²¼¡¢»³ËÜ¡Ë¡§1·î3Æü¤Ç89ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ·Ìö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀÎ¤Ï¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡£70Âå¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢80Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÈËÍ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¿²¼¼¤ÎÇòÊÉ¤Ë´ñÌ¯¤Ê¿Þ·Á¤¬±Ç¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
Ï·²½¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê
¨¡¨¡¤³¤Î¿Þ·Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÂÐÃÌ½¸¡ØÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸¸»ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢°å³ØÅª¤Ë¤Ï·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¾ÉÎã¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
»³ËÜ¡§¤³¤Î¸¸»ë¤ÇÄ«ÅÄÀèÀ¸¤È¤Î±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÍ§Ã£¤â80Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¸¸»ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ë³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£Í§Ã£¤Ï¿¼¤¯µ¤¤Ë¤»¤ºÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä«ÅÄÎ´¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«ÅÄ¡Ë¡§¿Í´Ö¤¬90Ç¯¡¢100Ç¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ¹¼÷¤Î¿Í´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¡¢º£¤Î°å³Ø¤Ï½¼Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»³ËÜ¡§Ãøºî¤ÎÃæ¤Ç¤âÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¸Þ´¶¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¼ª¤«¤é°¤¯¤Ê¤ë¿Í¡¢ÌÜ¤«¤é°¤¯¤Ê¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ·²½¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤ÎÌäÂê¤Ï´°Á´¤ËÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤¦¤âº£¤ÎÊóÆ»¤äÀ¯ÉÜ¤Î»Üºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï·²½¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤ò°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤¤¤ë¡×»þÂå¤ÎÅþÍè
Ä«ÅÄ¡§ÂÐÃÌ¤ÇÕÜ¤µ¤ó¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¾ð°Õ¤À¡¢¤Ê¤Î¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤·¤«ÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÎ¾ð°Õ¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀº¿À¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤ÈÃÎÀ¡¢´¶¾ð¡¢°Õ»Ö¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤Ï¸¤µ¡¢¾ð¤ÏÍ¥¤·¤µ¡¢°Õ¤ÏÀµ¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¤òÉ½¤¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï·²½¤Çµ²±ÎÏ¤Ï¸ºÂà¤·¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤ÏË¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ð¤ä°Õ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢µ²±ÎÏ¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤À¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¿ÇÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤ä¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°å³Ø¤ÏÁêÅö¤Ë²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÎÑÍý´Ñ¤äÀ¸³è´Ñ¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹âÎð¼Ô¤¬°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ì¤Ð°å»Õ¤Ë¤¹¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï´µ¼Ô¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄê¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬Ãøºî¤Î¡ØÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÌ¾¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Îµû¤¬½ÅÍ×
Ä«ÅÄ¡§ÕÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤âÂÐÃÌ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿³Ë¿´ÉôÊ¬¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡§¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä«ÅÄ¡§Åö½é¤«¤é¡ÖÀ¸Ï·ÉÂ»à¡×¤¬ÂÐÃÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¡ÖÏ·¤¤¤ë¡×¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬Èò¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤4¤Ä¤Î¶ì¤·¤ß¡¢Ê©¶µÍÑ¸ì¤Ç¤¤¤¦¡Ö»Í¶ì¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬ÕÜ¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡ÖÀ¸¤¤¤ë¡×¤¬¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«²è¼«»¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÉ¤¤ÂêÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡ÖÀ¸¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´¶³ÐÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ËÜ¡§Æñ¤·¤¤¤³¤È¸À¤ï¤º¡¢Æü¾ï¤òÆü¾ï¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¤Í¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«ÍÍ¡¹¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤À¤±¤ÉÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦Í¾À¸¤Ï¤½¤ì¤Û¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëµû¤ò¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¡£Æü¾ï¤òÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·¤¤¡×¤ÏºÇ¸Å¤Ë¤·¤ÆºÇ¿·¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê
Ä«ÅÄ¡§¹¦»Ò¤Ï¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼·½½¤Ë¤·¤Æ¿´¤ÎÍß¤¹¤ë½ê¤Ë½¾¤¨¤É¤â¶ë¤òìü¤¨¤º¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÕÜ¤µ¤ó¤Î¡ÖÆü¾ï¤òÆü¾ï¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÖÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤âÆÃ¼ì¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ª¼á²àÍÍ¤Ï80ºÐ¤Ç»à¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï40ºÐ°Ê²¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ª¼á²àÍÍ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¾¼ÏÂ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï50ºÐ¤È¤«60ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£75ºÐ°Ê¹ß¤ò¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯»×¹Í¤·¤¿¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¸Ï·ÉÂ»à¡×¤Î¤¦¤ÁÀ¸¤ÈÉÂ¤È»à¤Ê¤é¿ÍÎà¤ÏÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÏ·¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Ï·¤¤¤Ï¡Ö¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¡×ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§85ºÐ²á¤®¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1ËüÊâÊâ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2000Êâ¤Ë¸º¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£º£¤ÎËÍ¤Ï2000Êâ¤âÌµÍý¤Ç¡¢1000Êâ¤Ê¤é¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂÎÎÏ¤Ï³Î¼Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ç¹³¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂÎÎÏÄã²¼¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£ÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤ÇÄà¤ê¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤ÆÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤êËÍ¤Ï²ÈÂ²¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÖÆü¾ï¤òÆü¾ï¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤ò°ì¼ï¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¹Í¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾ï¼±¤ä¼Ò²ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐÃÌ¤ÇÄ«ÅÄÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¸ÉÆÈÌäÂêÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬2018Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÆÈÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¤¸¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ï¡ÖÉñÂæ¸ø±é¡×¤ÈÆ±¤¸
Ä«ÅÄ¡§¡ÖÌÂ¤¤¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¡¢ÌÂ¤¤¤ÎÃæ¤ËÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤¤¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¼ºÇÔ¤ÈÈ¿¾Ê¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÕÜ¤µ¤ó¤Î1ËüÊâ¤È1000Êâ¤ÎÏÃ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼¨º¶Åª¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë1ËüÊâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Ï·²½¤ÇÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢5000Êâ¤À3000Êâ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤·¡¢¡ÖÍîÃÀ¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï3000Êâ¤·¤«Êâ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥µ¥×¥ê¤ÎCM¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤ó¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¡ÖÍîÃÀ¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤È¤¤¤¦Î¾¶ËÃ¼¤Î´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤³¤½ÕÜ¤µ¤ó¤Î¡ÖÆü¾ï¤òÆü¾ï¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§»ä¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤À¤«¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÉñÂæ¤³¤½Æü¾ï¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤·¤Æ¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¤¤¤¶¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸±éµ»¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤ÎËÍ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¡×¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè1²ó¡Ú¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¤â¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¡ÄÌ¾Í¥¡Ö»³ËÜÕÜ¡×¤ÈÀìÌç°å¡ÖÄ«ÅÄÎ´¡×¤¬¸ì¤ë¡ÈÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¸½¼Â¡É¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÂÐ½èÎÅË¡¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»³ËÜ»á¤ÈÄ«ÅÄ»á¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
»³ËÜÕÜ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤¬¤¯¡Ë
ÇÐÍ¥¡£1937Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ°é¤Á¡£ÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤Æ1957Ç¯¤Ë¡ÖÍç¤ÎÄ®¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö°¦¤È»à¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¡ÊTBS¡Ë¡¢¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤È¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ÖÈ¬Âå¾·³µÈ½¡¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£1978Ç¯¤Î¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Æâ²Ê°å¡¦Î¤¸«æûÆóÌò¤ÏÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£1993Ç¯¤ËÂè18²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Ä«ÅÄÎ´¡Ê¤¢¤µ¤À¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¡£ÃÞÇÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÁÏÃÎ²ñÍý»öÄ¹¡¢Ç§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø²ñÍý»öÄ¹¡£1955Ç¯¡¢Åçº¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊµìÌ¾¡§Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ë°å³ØÉôÂ´¶È¡£¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÉðÂ¢ÉÂ±¡Àº¿À²Ê°åÄ¹¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÎ×¾²°å³Ø·ÏÀº¿À°å³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤è¤êÃÞÇÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ªÃã¤Î¿å±¡Ä¹¡¢2020Ç¯¤è¤êÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
Ë¡Í×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
»ûÅÄ²°,
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
¾²ÃÈË¼,
ºë¶Ì