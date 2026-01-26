¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯¤â¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¡ÄÌ¾Í¥¡Ö»³ËÜÕÜ¡×¤ÈÀìÌç°å¡ÖÄ«ÅÄÎ´¡×¤¬¸ì¤ë¡ÈÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¸½¼Â¡É
¡¡ÂÐÃÌ½¸¡ØÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡¡·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Í¥¡¦»³ËÜÕÜ»á¡Ê89¡Ë¤¬·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ«ÅÄÎ´»á¡Ê70¡Ë¤¬»³ËÜ»á¤Î¼ç¼£°å¤È¤Ê¤Ã¤¿±ï¤«¤é¡¢Æó¿Í¤¬¡ÈÏ·¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ½ÐÈÇÅö½é¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»³ËÜ»á¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãø½ñ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼ç¼£°å¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¼£ÎÅ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄÎ´¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»³ËÜ¤µ¤ó
¡¡½éÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó1¥«·îÈ¾¤Ç6ºþ3ËüÉô¤Þ¤ÇÈÇ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡Ù¤ÏÁ´4¾Ï¡¦·×24²ó¤ÎÂÐÃÌ¤«¤éÀ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤¬»³ËÜ»á¤ÈÄ«ÅÄ»á¤Ë¡ÖÂè25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢ÈÖ³°ÊÔ¤ÎÂÐÃÌ¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤ÈÆó¿Í¤«¤é²÷Âú¤òÆÀ¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¤ë¡×¿ÍÀ¸¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
»³ËÜÕÜ¡Ê°Ê²¼¡¢»³ËÜ¡Ë¡§ËÜ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÅÄÀèÀ¸¤ÏÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀº¿À²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¬¹½¤¨¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ½ºî´ü´Ö¤¬1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÝµ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ìÌÌ¤Î¸½¼Â¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÅÄÎ´¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«ÅÄ¡Ë¡§Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¡×¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤µ¤¨¤¢¤ë¡£ÕÜ¤µ¤ó¤ÏÝµ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ»É¤µ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÕÜ¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡×Ç§ÃÎ¾É
»³ËÜ¡§°å³Ø¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î°å»Õ¡¦¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ï²¿ÀéÇ¯¤âÁ°¤Î¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤òËÜÅö¤Ë¼£¤¹µ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°å¼Ô¤Ï´µ¼Ô¤Î¼ê½õ¤±¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÉÂ¤ò¼£¤¹¤Î¤Ï´µ¼Ô¼«¿È¤Î¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤À¤È¡£°ìÊý¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÏ·²½¤È¤¤¤¦¡ÈÉÂ¡É¤ò´°Á´¤Ë¼£¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÅÄ¡§Ç§ÃÎ¾É¤ÎÀìÌç°å¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ºÇ½é¤ËÕÜ¤µ¤ó¤òÌä¿Ç¤·¤¿ºÝ¡¢Æ¬Ç¾¤âÌÀÚò¤Çµ²±¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÕÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÃ±¸ì¤ò10¸Ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢20¸Ä¤Ç¤â30¸Ä¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤Ï²¼¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎµÕ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤·¤¿Ç§ÃÎ¾É¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ü¥±¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿§¡¹¤Ê¥Ü¥±¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÖÏ·²½¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ½èÎÅË¡¤Î½ÅÍ×À
Ä«ÅÄ¡§°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö»þ¤ËÌþ¤·¡¤¤·¤Ð¤·¤ÐÏÂ¤é¤á¡¤¾ï¤Ë°Ö¤à¡×¤È¤ÎÌ¾¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÅµ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²È°å»Õ»î¸³¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤Êä¾¸À¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌ¾°å¤Ç¤â¼£¤»¤Ê¤¤ÉÂ¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÐ½èÎÅË¡¤Ï¤Ç¤¤ë¡£ÄË¤ß¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç®¤ò²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂÐ½èÎÅË¡¤À¤±¤Ç¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îµß¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÇ§ÃÎ¾É¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ëÆÃ¸úÌô¤Ï³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÐ½èÎÅË¡¤Ç¾¯¤·¤Ïµ²±ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê°ÕÍß¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£80Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¡¦¿ÍÀ¸¤Î¼Á¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤ê¡¢¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âè2²ó¡Ú·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·¤¿89ºÐ¤ÎÌ¾Í¥¡Ö»³ËÜÕÜ¡×¤¬¸ì¤ë¡ÖÏ·¤¤¤òÀ¸¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Î°ÕµÁ¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¡É¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¡ÖÏ·²½¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÆü¾ï¤òÀ¸¤¤¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦»³ËÜ»á¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢Ä«ÅÄ»á¤¬¹¦»Ò¤È¼á²à¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
»³ËÜÕÜ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤¬¤¯¡Ë
ÇÐÍ¥¡£1937Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ°é¤Á¡£ÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤Æ1957Ç¯¤Ë¡ÖÍç¤ÎÄ®¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö°¦¤È»à¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¡ÊTBS¡Ë¡¢¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤È¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ÖÈ¬Âå¾·³µÈ½¡¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£1978Ç¯¤Î¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Æâ²Ê°å¡¦Î¤¸«æûÆóÌò¤ÏÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£1993Ç¯¤ËÂè18²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Ä«ÅÄÎ´¡Ê¤¢¤µ¤À¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¡£ÃÞÇÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÁÏÃÎ²ñÍý»öÄ¹¡¢Ç§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø²ñÍý»öÄ¹¡£1955Ç¯¡¢Åçº¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊµìÌ¾¡§Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ë°å³ØÉôÂ´¶È¡£¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÉðÂ¢ÉÂ±¡Àº¿À²Ê°åÄ¹¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÎ×¾²°å³Ø·ÏÀº¿À°å³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤è¤êÃÞÇÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ªÃã¤Î¿å±¡Ä¹¡¢2020Ç¯¤è¤êÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô