¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é»í±©¡¢¥é¥¤¥Ö³«±éÃÙ±ä¤ò¼Õºá¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤..¡×
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤Î»í±©¡Ê24¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¸ø±é¤Î³«±é»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï25Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¡Ê44¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Î¸ø±é¡¢³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤âÅÅ¼ÖÆâ¤Ç6»þ´Ö´ÌµÍ¤á¾õÂÖ¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¤·¤«¤â¸½ºß¤âÅÅ¼Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ë»î¤µ¤ì¤ëÂçÃÏ¡Ä¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»í±©¤â¡Ö»ä¤â¥±¥ó¥â¥Á¤µ¤ó¤â¤Þ¤À²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢³«±é¤³¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª¡¡´û¤Ë²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç²¿»þ´Ö¤âÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤¿¤ê´ê¤Ã¤¿¤êµö¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸ø±é¤ÏÌµ»ö³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»í±©¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë»¥ËÚ¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡³«±é»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤¿¤»¤Á¤ã¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤..¡×¤È´¶¼Õ¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ê¤ó¤È¤«³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²óÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¡²ñ¤ËÉ¬¤º¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»î¤µ¤ì¤ëÂçÃÏ¡¡ËÌ³¤Æ»¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¡Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ò¤Ê¤ó¤È¤«²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿³§¤µ¤Þ¤Èº£Æü¤Î1Æü¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬¥À¡Á¡Á¡Á¥¤¥¹¥¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£