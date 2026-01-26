ÆüËÜ³ô£³»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤â¡¢ÆÉÇä£³£³£³¤Ï²¼ÍîÎ¨ºÇ¾®¡Ä£±·î£±£¹Æü½µ¤ÎÆÉÇä£³£³£³Ê¬ÀÏ
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬¸øÉ½¤¹¤ëÆüËÜ³ô¤Î³ô²Á»Ø¿ô¡ÖÆÉÇä£³£³£³¡×¡£
¡¡Åê»ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¦¥§¥Ö¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö£Ä£Ú£È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤ÎÆüËÜ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾¹°ÏÂ»á¤¬¡¢Ëè½µ·îÍË¤Ë¡¢Á°½µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉÇä£³£³£³¤ÎÃÍÆ°¤¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÆ°¸þ¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¡¢ÆüËÜ³ô»Ô¾ì¤Î¡Öº£¡×¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤ÎÆÉÇä£³£³£³
¡¡ÆÉÇä£³£³£³¤Ï½µ´Ö¤Ç£°¡¦£±¡ó°Â¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï£°¡¦£²¡ó°Â¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï£°¡¦£¸¡ó°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½µ¤ÎÁ°È¾¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÆ°¤«¤éÂÐÎ©·ã²½¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤¬Âç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÚÍË£²£²Æü¤Ë´¬¤Ìá¤·¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¶âÍË£²£³Æü¤âÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ä½°µÄ±¡¤Î²ò»¶·èÄê¤Ê¤É¤òÇÈÍð¤Ê¤¯¾Ã²½¤·¤Æ¾å¾º¡£Á°È¾¤Î²¼¤²¤¬¶Á¤¡¢½µ´Ö¤Ç¤Ï£³»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡£³»Ø¿ô¤Ï»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï²¼ÍîÆü¤Î²¼¤²¤¬Âç¤¤¯¡¢Ìá¤ê¤â´ËËý¡£»þ²ÁÁí³Û¤ÎÂç¤¤¤¶âÍ»³ô¤ä¼«Æ°¼Ö³ô¤¬¼å¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï²¼ÍîÆü¤â¾å¾ºÆü¤âÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯²¼¤²¤¿¸å¤ËÂç¤¤¯Ìá¤·¡¢½µ´Ö¤Ç¤Ï¾®Éý¤Ê²¼Íî¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÉÇä£³£³£³¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ä£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤¬²¼Íî¤·¤¿·îÍË£±£¹Æü¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë·ÚÈù¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌá¤·¡¢½µ´Ö¤Ç¤ÏºÇ¤â²¼ÍîÎ¨¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÄÊÌ³ô¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡©
¡¡¥¥ª¥¯¥·¥¢£È£Ä¡Ê£²£¸£µ£Á¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡Ê£¶£±£´£¶¡Ë¡¢£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¡¡£È£Ä¡Ê£·£·£³£µ¡Ë¤Ê¤É¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âç¤¤¯¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥³¤Ï·è»»È¯É½ÍâÆü¤Î£²£²Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºàÎÁ¤Ë¡¢±öÌîµÁÀ½Ìô¡Ê£´£µ£°£·¡Ë¤ä£Ô£Ï£Ô£Ï¡Ê£µ£³£³£²¡Ë¤¬µÞ¿¡£³ô¼ç´Ô¸µ³È½¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¡¼¥à¡Ê£¶£¹£¶£³¡Ë¤¬Çã¤¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê£·£±£¸£±¡Ë¡¢¥½¥Ë¡¼£Æ£Ç¡Ê£¸£·£²£¹¡Ë¡¢£Ó£Â£É£È£Ä¡Ê£¸£´£·£³¡Ë¤Ê¤É¶âÍ»³ô¤¬ÂçÉý°Â¡£¥É¥ë±ß¤¬±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¡Ê£·£²£µ£¹¡Ë¤äÆü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê£·£²£°£±¡Ë¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤¬Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¹½À®ÌÃÊÁ¾Ò²ð
¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¡Ê£µ£¸£°£±¡Ë
¡¡ÅÅÀþÂç¼ê¡£ÅÅÀþ³ô¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢£²£°£²£´Ç¯°Ê¹ß¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£±£±·î°Ê¹ß¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¡¢Á°¤Î½µ¤Þ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ³ô¹â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àè½µ¤Ï½µ½é¤«¤é¶¯¤¤Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½µ´Ö¤Ç£²·å¤Î¾å¾ºÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û¤Ï£¸£¶£°£°²¯±ßÂæ¡£
¥Ç¥£¥¹¥³¡Ê£¶£±£´£¶¡Ë
¡¡È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÚ¤ë¡×¡Öºï¤ë¡×¡ÖËá¤¯¡×Ê¬Ìî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Ï·è»»¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ£²£²Æü¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£È¯É½¸å¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£·è»»È¯É½Æü¤¬Áá¤¤ÌÃÊÁ¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ë¹¥È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂ¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤â¶ÈÀÓ´üÂÔ¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û¤Ï£·Ãû£³£¶£°£°²¯±ßÂæ¡£
¼¹É®¼Ô¾Ò²ð
¾®¾¾¡¡¹°ÏÂ¡Ê¤³¤Þ¤Ä¡¦¤Ò¤í¤«¤º¡Ë
¡¡Åê»ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¦¥§¥Ö¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Ä£Ú£È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤ÎÆüËÜ³ô¾ðÊóÉô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥Í¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î³ô¼°Ê¬ÀÏ·Ð¸³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍ»Á´ÈÌ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÉÇä£³£³£³¡×¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢£³£³£³ÌÃÊÁ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸ÈæÎ¨¡ÊÌó£°¡¦£³¡ó¡Ë¤ÇÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¡ÖÅù¥¦¥§¡¼¥È·¿¡×¤È¤¤¤¦»»½ÐÊýË¡¤Ç¡¢ÌîÂ¼¥Õ¥£¥Ç¥å¡¼¥·¥ã¥ê¡¼¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»»½Ð¼ÂÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾å¾ì³ô¼°¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÇäÇãÂå¶â¤ÈÉâÆ°³ô»þ²ÁÁí³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÃÊÁÁªÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯£´²ó¥¦¥§¡¼¥ÈÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢ËèÇ¯£±²ó¡¢£±£±·î¤ÎºÇ½ª¶âÍËÆü¤ËÌÃÊÁÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ä£Ú£È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¡¢¸ø³«¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ë¼¨¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÇÆþ¼ê¤·¤¨¤¿»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ»ñÎÁ¤ÎÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ç¥ê¥¹¥¯Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤ÇµºÜ¡¦·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤ª¤è¤ÓºàÎÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢²ñ¼ÒÈ¯É½»ñÎÁ¤Î¤Û¤«³Æ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢ÊÀ¼ÒÄó·ÈÀè¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£