¡¡À¤³¦4Âç¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÈþ¤Îº×Åµ¡Ø2024¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÆüËÜÂç²ñ¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÅÀî°É¡Ê23¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÈµö¾Ú¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥«¥ï¥¤¥¤¤ÈÈ¿Â§ÀÚÉäÀÚ¤é¤ì¤½¤¦¡×ÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¸ÅÀî°É
¡¡¸ÅÀî¤Ï¡ÖÌÈµö¾Ú¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤¬ÌÈµö¾Ú¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼«¿È¤Î´é¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥«¥ï¥¤¥¤¤ÈÈ¿Â§ÀÚÉäÀÚ¤é¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¯»£¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
