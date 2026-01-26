»³ËÜÉñ¹á¡¢É×Hiro¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¡¡¿¿¤Ã¹õ¤Î¥±¡¼¥¤Ë¡Ö´²¼ù¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇMY FIRST STORY¤ÎHiro¤³¤È¿¹Æâ´²¼ù¡Ê32¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡¢Hiro¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢32²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖHappy 32nd Birthday.¡×¤È½ËÊ¡¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Î¥±¡¼¥¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ´²¼ù¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¤¼Ì¿¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Hiro¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»³ËÜ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òµ¤·¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¡¢·×²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤ÈHiro¤Ï24Ç¯10·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£