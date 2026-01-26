公開延期となっていた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の新たな公開日が6月12日に決定。あわせて新場面写真が公開された。

赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、シリーズアニメだけにとどまらず映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現した。2025年7月からはアニメシリーズが放送10周年を迎え、現在第4期が放送中だ。

実写映画第2弾となる本作では、長男・おそ松を末澤誠也、次男・カラ松役を正門良規、三男・チョロ松を佐野晶哉、四男・一松を小島健、五男・十四松を草間リチャード敬太、末っ子・チョロ松役を西村拓哉がそれぞれ演じる。

公開された場面写真では、何かを企んでいるかのように不敵な笑みを浮かべ、窓からのぞき込む様子のおそ松、チョロ松、カラ松、一松、十四松、トド松の6つ子たちの姿が。そして自信満々の様子で歩く6つ子たちの様子も確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）