¡ÖÆý¤¬¤ó¡×¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬Æý¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³ÅÄ Èþµª¡Ê°å»Õ¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤äÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤Æ·ÁÀ®³°²Ê¡¢³°²Ê¡¢ÆýÁ£³°²Ê¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ ³°²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆý´â³Ø²ñ ÆýÁ£Ç§Äê°å¡¢¸¡¿Ç¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÆÉ±ÆÇ§Äê°å¡ÊAÈ½Äê¡Ë¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
Æý¤¬¤ó¤ÏÆýË¼¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ç¤¤ë°À¼ðáç¤Ç¤¹¡£ÆýÁ£¤ÏÆý´É¤È¾®ÍÕ¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÏÆý´É¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£Æý¤¬¤ó¤Ï½÷À¤¬¤«¤«¤ë¤¬¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢½÷À¤Î9¿Í¤Ë1¿Í¤¬°ìÀ¸³¶¤Î¤¦¤Á¤ËÆý¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉË¡
±¿Æ°
±¿Æ°¤ÏÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÄ·Ð¸å¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°½¬´·¤¬Æý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¤¹¡£ÊÄ·ÐÁ°¤Ç¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÄ·Ð¸å¤Î½÷À¤Ï¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¤Î±¿Æ°½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÄ·ÐÁ°¤Î½÷À¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¿å±Ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¹â¶¯ÅÙ¤Î±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è
¿©»ö¤ÈÆý¤¬¤ó¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÆ¦¿©ÉÊ¤ä¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤¬Æý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤¬Æý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²áÅÙ¤ÊÀÝ¼è¤ÏµÕ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅ¬ÅÙ¤ÊÀÝ¼è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÉþÍÑ¤¬Æý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦º¬µò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©»ö¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢°û¤ß¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶Ø±ì
µÊ±ì¤ÏÆý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£¶Ø±ì¤·¤¿»þÅÀ¤«¤éÆý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¶Ø±ì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼õÆ°µÊ±ì¤â¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ Èþµª °å»Õ
µÊ±ì¤ò¤»¤º¡¢±¿Æ°½¬´·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©½¬´·¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤óÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ Èþµª °å»Õ
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÏÆý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©À¸³è¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¢À¸³è½¬´·¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æý¤¬¤ó¤Î5～10¡ó¤Ï°äÅÁÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¿©À¸³è¤Ê¤É¤Î´Ä¶Í×°ø¤¬Ê£»¨¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÊ±ì¤ä²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤Ï¹µ¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©À¸³è¤È±¿Æ°½¬´·¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ÊÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆâÊ¬Èç²Ê¤ÎÉÂµ¤ÅüÇ¢ÉÂ
ÉØ¿Í²Ê¤ÎÉÂµ¤ÍñÁã¤¬¤ó
ÅüÇ¢ÉÂ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Æý¤¬¤óÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢BRCA1¤Þ¤¿¤ÏBRCA2°äÅÁ»Ò¤ÎÉÂÅª¥Ð¥ê¥¢¥ó¥È¤Î¤¢¤ëÍñÁã¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢°äÅÁÀÆý¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
ÆýË¼¤Î¤·¤³¤ê
·ìÀÆýÆ¬Ê¬Èç
ÆýÆ¬ÆýÎØ¤Î¤¿¤À¤ì
ÆýË¼¤ÎÊÑ·Á
ÈéÉæ¤ÎÀÖ¤ß
Æý¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤È¤·¤ÆÆýË¼¤Î¤·¤³¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÆýÁ£¤ÎÎÉÀ¼À´µ¤äÈéÉæ¼ðáç¤Ç¤â¼«³Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢ÆýÁ£²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
