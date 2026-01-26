U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤Î20ºÐDF¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡£¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦
¡¡J£²¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï£±·î26Æü¡¢»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢23Ç¯¤Î£²¼ïÅÐÏ¿»þ¤ËJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¾º³Ê°Ê¹ß¤â¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°ïºà¤ÏÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢Àè¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¡õ£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë²þ¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
