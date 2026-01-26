26日11時現在の日経平均株価は前週末比939.25円（-1.74％）安の5万2907.62円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は160、値下がりは1418、変わらずは18と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は142.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が96.27円、信越化 <4063>が40.78円、ＴＤＫ <6762>が31.09円、イビデン <4062>が25.8円と続いている。



プラス寄与度トップはメルカリ <4385>で、日経平均を8.66円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が6.69円、フジクラ <5803>が3.51円、ニトリＨＤ <9843>が3.09円、良品計画 <7453>が2.61円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は輸送用機器で、以下、電気機器、保険、銀行、精密機器、卸売と並ぶ。



※11時0分14秒時点



