½Å·Ä»Ô¤ÎÎ¾¹¾¿·¶è¡¢¿·¤¿¤Ê¹ÔÀ¯¶è¤È¤·¤ÆÀµ¼°È¯Â¡½Ãæ¹ñ
½Å·Ä»Ô¤Ç1·î25Æü¸áÁ°¡¢Î¾¹¾¿·¶è¤¬Àµ¼°È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹¾¿·¶è¤ÏÃæ¹ñÃæÀ¾ÉôÃÏ°è¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¹ÔÀ¯ÃÏ¶è¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¹ñ²Èµé¿·¶è¤Ç¤¹¡£Î¾¹¾¿·¶è¤Ï31¤Î³¹Æ»¤È11¤ÎÄ®¤ò½ê´É¤·¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó1360Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¿Í¸ý¤ÏÌó352Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
½Å·Ä»Ô¤Ï2025Ç¯11·î6Æü¡¢¹ÔÀ¯¶è²è¤Î°ìÉô¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¹ñ²Èµé¿·¶è¤Ç¤¢¤ëÎ¾¹¾¿·¶è¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¹¾ËÌ¶è¤ÈÞáËÌ¶è¤òÅý¹ç¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¾¹¾¿·¶è¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´À°¸å¤ÎÎ¾¹¾¿·¶è¤Ï¡¢½Å·Ä»Ô¤¬¹ñ²È¤Î½ÅÂçÀïÎ¬¤ò°ú¤¼õ¤±¼Â»Ü¤¹¤ë»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤Î°éÀ®¤È¶¯²½¡¢²þ³×¤ÎÁ´ÌÌ¿¼²½¤Î¿ä¿Ê¡¢¹â¿å½à¤ÎÂÐ³°³«Êü¤Î³ÈÂç¤Î·ÑÂ³¡¢Ä¶ÂçÅÔ»Ô¤Î¸½ÂåÅª´ÉÍý¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¶¯¤ß¤ò·ÁÀ®¤·²ÃÂ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë