¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û¡¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤ò¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼40¤À¤Í¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö°ì·îÃæ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤Î40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û¡¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤ò¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼40¤À¤Í¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö°ì·îÃæ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¢¤ä¤Á¤ã¡¼¤ó¡ªÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤è¡Á!!¡¡!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¹ç¤ï¤º¤Ç¡¢°ì·îÃæ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼40¤À¤Í¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤ÎÊÉ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤È¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¡ÖHappy Birthday ¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤¤»®¤Ë¡¢²ÌÊª¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤É¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤¢¤Ã¤È¤æ¡¼¤Þ¤Î»þ´Ö ìÔÂô¤Ê¤ª½Ë¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎBGM¤Ë¤Ï¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖCAN YOU CELEBRATE?¡×¤Î¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬»È¤ï¤ì¡¢Æó¿Í¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ëÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¤ÎÍÍ¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡¡ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸åÇÚ»×¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª°¹ÍÍ¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÃçÎÉ¤·¤Ê´¶¤¸¤Ç¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÊÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û