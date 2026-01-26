¡ÖÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤ÏËÜÅö¡©¡¡¹ñ¡¦Ê¸²½¤Ç°ã¤¦¡ÖÏÀÍýÅª»×¹Í¡×¡ÄÌ¾¸Å²°Âç¤ÎÅÏîµ²í»Ò¶µ¼ø¤¬ÆÍ¤¤È¤á¤¿¿¿Íý
¡¡ÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡½¡½¤³¤ÎÍýÁÛ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÊ¬ÃÇ¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ß¤¤¤ËÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£Ì¾¸Å²°Âç¤ÎÅÏîµ²í»Ò¶µ¼ø¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡¢»×¹ÍÉ½¸½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ñ¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦°Û¤Ê¤ë¤«¤ò³Æ¹ñ¤ÎºîÊ¸¶µ°é¤Ê¤É¤«¤éÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£¼çÉØ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¯¸«¤¬¡¢¸¦µæ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆÂç³Ø¤Ç¾®ÏÀÊ¸Äó½Ð¡Ä¡ÖºÎÅÀÉÔ²ÄÇ½¡×¤Î¾×·â
¡¡£³£µÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤òÌÀ²÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÏÀÍýÅª»×¹Í¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤ÏÈ¯Çä£±Ç¯Í¾¤Ç£·ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ºò½©¤Ë¤Ï»³ËÜ¼·Ê¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎÄ¹Ã«ÀîâÃÍý»Ò»á¡¢ÍÜÏ·ÌÒ»Ê»á¤é¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÏÀÍýÅª»×¹Í¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¡ÖÏÀÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤¹ÌÜÅª¤¬°ã¤¦¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÄÌ¤¸¤º¡¢¤È¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¸¦µæ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢¾®ÏÀÊ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÄó½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢£Õ£î£ç£ò£á£ä£á£â£ì£å¡ÊºÎÅÀÉÔ²ÄÇ½¡Ë¤ÈÀÖ¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃúÇ«¤ËÄ¾¤·¤Æ¤âÉÔ²Ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡À®¾ëÂçÃ»´üÂç³ØÉô¤Î±ÑÊ¸³Ø²Ê¤ò½Ð¤Æ¤«¤é£²£µºÐ¤Ç¶ä¹Ô¥Þ¥ó¤È¿¦¾ì·ëº§¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãóºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤È¶¦¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿Åö»þ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂçÂç³Ø±¡À¸¤ÎÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤ÎÂç³Ø¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¸À¸ìÊ¸²½³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£¸ºÐ¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½±Ñ¸ìÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ï¡©
¡¡ÅÏîµ¡¡Ã»Âç¤Ç¤Ï£Å£Ó£Ó¤Ë½êÂ°¡¢É×¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¸¦½¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢±Ñ¸ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÉÔ²Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤ºº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦¡¢¾®³Ø£³Ç¯À¸¤«¤é½¬¤¦ºîÊ¸¤Î¡Ö·¿¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ç½ñ¤Ä¾¤¹¤È¡¢É¾²Á¤¬»°ÃÊÄ·¤Ó¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¾®ÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¼°¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡×¤Èº¬µò¤È¤Ê¤ë»ö¼Â¤ò»°¤Ä¤¢¤²¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡¡Æ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö´¶ÁÛ¤òµ¯¾µÅ¾·ë¤Ç¤Ä¤Å¤ëÆüËÜ¼°¤Î´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤À¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤«¤é¡Ö·ëÏÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ç¸¦µæ¤ò¡©
¡¡ÅÏîµ¡¡¤Ï¤¤¡£É×¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤ê¡¢²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç¼Ò²ñ³ØÉôÂç³Ø±¡¤Ë£±£¹£¹£²Ç¯¤ËÆþ³Ø¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÆüÊÆ¤ÎºîÊ¸¶µ°é¤È¤½¤³¤Ç³Ø¤Ö»×¹Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¡¢Î¾¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸¦µæ¡¢£¹£¸Ç¯¤ËÇî»ÎÏÀÊ¸¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë£´¥³¥ÞÌ¡²è¸«¤»¼Â¸³
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤¬¡ØÇ¼ÆÀ¤Î¹½Â¤¡½»×¹ÍÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆüÊÆÈæ³Ó¡Ù¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤¹¤Í¡£¸¦µæ¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¶ìÏ«¤Ï¡©
¡¡ÅÏîµ¡¡»ØÆ³¶µ°÷¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦£Ã¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¶µ¼ø¤Ï¡¢ÍýÏÀÊªÍý³Ø¤È¼Ò²ñ³Ø¤ÎÎ¾Êý¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î·×ÎÌ·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ô»ú¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áÆüÊÆ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë£´¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê£±Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ê¸¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤µ¤»¤ëÈæ³Ó¼Â¸³¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Êº¹¤¬¤Ç¤ë¤Þ¤Ç³¨¤Î¹½À®¤ä¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤Ë¹©É×¤ò½Å¤Í¡¢£²Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÊÆ¹ñÎ®»×¹Í¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö½ç¤ËÊÂ¤Ö£´¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»Ò¤ÏºÇ¸å¤Î¥³¥Þ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Öº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤ò½ñ¤¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³ÉÕ¤±¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¥³¥Þ¤òÀâÌÀ¤Ë»È¤¦¡£ÆüËÜ¤Î»ùÆ¸¤Ï£±¥³¥ÞÌÜ¤«¤é½ç¼¡¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼¡¤Ë¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¶µ·±Åª¤Ê´¶ÁÛ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡·ÐºÑÅª¤Ê¹çÍýÀ¡¢¸úÎ¨¤òµá¤á¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤âÃ¼Åª¤Ê·ëÏÀ¤ÈµÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤òµá¤á¤ë¡£¹âÅù¶µ°é¤¬Âç½°²½¤·¤¿£±£¹£·£°Ç¯Âå¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÊØ¤Ë½ñ¤±¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯ºÎÅÀ¤Ç¤¤ëÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤¬¹Í°Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀïÁ°¤ÎÄÖÊý¡Ê¤Ä¤Å¤ê¤«¤¿¡Ë¤ÎÅÁÅý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆüËÜ¤Î´¶ÁÛÊ¸¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¯¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÌÀÇò¤Êº¹
¡¡¡½¡½²¤ÊÆ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÆÊ©´Ö¤ËÌÀÇò¤Êº¹°Û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡Ê©¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤ÎÀµ¤·¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤Ë½ª»Ï¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ÈÆ±»þ¤Ë°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤âÊÂ¤Ù¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¸Åº£¤Î»×ÁÛ²È¤äºî²È¤ÎºîÉÊ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ä·ëÏÀ¤òÆ³¤¯·±Îý¤ò¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¸å¤Î·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÎÀ¯¼£Æ®Áè¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÊ©¤Ç¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÊÀ¯¼£È½ÃÇ¤Ç¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ãøºî¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¡¼¥à¤Î¶µ¤¨¤Ê¤É¡Ö¿¿Íý¡×¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎºîÊ¸¶µ°é¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶ÁÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¼°¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÆÃ°Û¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤Ï¤¤¡£ÃÎ¼±¤ÎÂÎ·Ï¤Ê¤É¿Í´Ö¤ÎÍýÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊ©¤Î¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ä¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤Ï°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤º¡¢¾®ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ê£Ê£å¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¼°¤Ç¤â¡¢²Ê³ØÃÎ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï»Ò¶¡´Ñ¤Îº¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤¾®¤µ¤Ê»Ò¤Ï½ã¿èÌµ¹¤¡Ê¤à¤¯¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢»Ò¤¬¸«Ê¹¤¤·¡¢´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤òÁÇÄ¾¤Ë¤Ä¤Å¤ë¤³¤È¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¶¡¤ÏÉÔ´°Á´¤ÊÂç¿Í¤È¤µ¤ì¤ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤Î´¶ÁÛ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¸Þ´¶¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä´¶¾ðÉ½¸½¡¢£Á£É»þÂå¤Î¶¯¤ß¤Ë
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¶á¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÀÇË¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢º£É÷¤Î¾ðÊó¤Ø¤ÎÃ±¤Ê¤ëÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±óÂ¤Ç´¶¤¸¤¿µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤ò´¶ÁÛÊ¸¤Ç½ñ¤«¤»¤¿¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯´¶¾ðÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸Þ´¶¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä´¶¾ðÉ½¸½¤ò°é¤à¤³¤È¤Ï¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë»þÂå¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤ò»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î´Ö¤ÇÅÁ¤¨¹ç¤¤¡¢¶¦´¶ÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡½¡½£µ£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Îµ²±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤ò¹õÈÄ¤Ë½ñ¤ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤½¤³¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê´¶ÁÛ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ë»Ò¤é¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¶µ»Õ¤Ï¤É¤ì¤¬Àµ²ò¤È¤«¤Ï¡¢¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£Â¾¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤ß¤È¤ë¶¦´¶¤Î´¶³Ð¡¢ÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¤ò°é¤à¤³¤È¤ò¼ç´ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯½Ð¤·¤¿¡Ø¶¦´¶¤ÎÏÀÍý¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤¬¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤ÉÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶¦´¶¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤º¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÍýÀ¤ä¹çÍýÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë²¤ÊÆ¼°»×¹ÍÉ½¸½¤ò³Ø¤Ö¶µ°é¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´¶¼õÀ¤¬°é¤Ä¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¶¦´¶¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç»ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¤Ç¡¢Æ°¿¢Êª¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¡Ö¤´¤ó¤®¤Ä¤Í¡×¤¬¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¥Ä¥Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¶¦´¶¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¿Í´Ö¤ò°ìÂÎ¤È¹Í¤¨¤ë¼«Á³´Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁðÌÚ¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ÏÊ©¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¼½³§¡Ê¤·¤Ã¤«¤¤¡ËÀ®Ê©¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢»ñ¸»¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Þ¤Çºñ¼è¤¹¤ë¶áÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¶áÇ¯¤Ï¡¢¶µ»Õ¤ÎË»¤·¤µ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´¶ÁÛ¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤°¤ËÀµ²ò¤òµá¤á¤ë£Á£É»þÂå¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÏîµ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Î¤è¤µ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Þ¤µ¤³¡¡£±£¹£¶£°Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°éÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£Àì¹¶¤ÏÃÎ¼±¼Ò²ñ³Ø¡¢Èæ³Ó¶µ°é¡¢Èæ³ÓÊ¸²½¡£¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ãæ±û¶µ°é¿³µÄ²ñÀìÌç°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÏÀÍýÅª»×¹Í¡×¤ÎÊ¸²½Åª´ðÈ×¡½¡½£´¤Ä¤Î»×¹ÍÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÏÀÍýÅª»×¹Í¡×¤Î¼Ò²ñÅª¹½ÃÛ¡½¡½¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»×¹ÍÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸ÀÍÕ¤Î¶µ°é¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¡£¡ØÏÀÍýÅª»×¹Í¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡á¼Ì¿¿¡á¤Ï¡Ö¿·½ñÂç¾Þ£²£°£²£µ¡×¤Î£´°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
