2月6日に、ゆりやんレトリィバァさんが初監督を務めた恋愛ホラー映画『禍禍女（まがまがおんな）』が全国公開されます。

同作品は世界22の国際映画祭に出品・ノミネート。イタリアの第8回モンスターズ・ファンタスティック映画祭で最優秀作品賞、台湾の第62回台北金馬国際映画祭では日本人監督史上初のNETPAC賞を受賞するなど高い評価を受けています。

本業の芸人では『女芸人No.1決定戦 THE W 2017』（日本テレビ系）やピン芸人のネタ日本一を決める大会『R-1グランプリ2021』で優勝し、お笑い能力の高さは実証済み。

さらに芸人や映画監督だけでなく俳優としても、主演を務めたNetflix『極悪女王』で、アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード最優秀主演女優賞を受賞。

歌手としてはソロアーティスト名『YURIYAN RETRIEVER』でユニバーサルミュージックからメジャーデビューするなど、各方面で多彩な才能を発揮しています。

筆者は以前、ゆりやんさんにお話を伺った際にも、彼女の才能の片鱗を感じました。

ゆりやんさんと先輩芸人の友近さんが、飲食店やバーをはしごするロケ中に、2人がふざけてミニコントをしていると、ゆりやんさんが突然涙を流す場面がありました。それについて友近さんが「この人、泣けるんですよ」と説明。ゆりやんさんは、いつでもすぐに泣ける特技を持っていると言います。

「あれは演技して泣くというノリに近いです。誰も見てなくても、友近さんと2人で遊んでいるときに、泣いてます（笑）。私、セリーヌ・ディオンの『All By Myself』のサビでも涙を流せるんですよ。

ちょっとやっていいですか？（携帯電話で曲をかけてセリフを言い始める）『私、バカだよ。毎日毎日靴下はいて靴はいてさ。バカだ…。ありがとうって言えた。でも、ごめんなさいと言えなかった。

なんでダメなんですか？って聞いたら、おまえは靴下をはいて靴をはいてるからダメだって。ひどいよね。私は頑張って……私はここで、靴下はいて靴はいてます！』（ここで曲のサビをむかえて、絶叫して涙を流す）」

「靴下はいて靴はいてます！」という適当なセリフで、ゆりやんさんは号泣。しかも宣言どおりサビのタイミングピッタリで涙を流したのです。筆者はその瞬間、気づけば爆笑していました。すごくておもしろいと感じるお笑い、『スゴおもろい』というジャンルがあったことに驚かされました。

どんなときでもタイミングを計って泣けるという才能は、当然、俳優業にも生かされます。

さらにゆりやんさんは、ポールダンスを習得したり、体を極度に曲げて、逆ブリッジしたりする曲芸『コントーション』も「習いに行きたい」と言っていました。

そんな努力を惜しまないゆりやんさんが、エンターテインメント界を、さらに席巻することは間違いないでしょう。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。