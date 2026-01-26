¦®¥¬¥ó¥À¥à¤ä¥Úー¥Í¥í¥Úー¤â¤¢¤¿¤ë¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯II¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯II¡Û 1·î26Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§171±ß
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¥¹¥Ê¥Ã¥¯II¡×¤ò1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï171±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¸µÁÄSD¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥·ー¥ëÉÕ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥·ー¥ë¤Ï¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È´Þ¤àÁ´33¼ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á7¼ï¤Ï¥Û¥í»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¶¥¯III¡×¤ä¡ÖÎÌ»º·¿¥º¥´¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö´èÂÌÌµÂç¾·³¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡Ö¥Úー¥Í¥í¥Úー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²èºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬Ç÷¤ë¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤ÎÅÐ¾ìµ¡ÂÎ¤â¥·ー¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·ー¥ë¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º