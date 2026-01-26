空手五輪銀メダリスト、清水希容さんも空港移動できず…

五輪銀メダリストが、北海道・札幌を襲った歴史的な“雪害”に巻き込まれて足止めをくらい「電車動かず飛行機欠航」「明日無事帰れますように」と悲鳴を上げている。

2021年の東京五輪で、空手女子形の銀メダルを獲得した清水希容さんは25日夜、自身のインスタグラムのストーリー機能を使って「ほぼ半日空港にむけて移動を試みたけど 結局電車動かず飛行機欠航 これも人生経験 明日無事に帰れますように」とつづり、札幌の街角にうずたかく積みあがった雪と、埋もれた自転車の寂しげな写真を投稿した。

2024年5月に競技の第一線を退いたあとの清水さんは普及活動を積極的に行っており、23日には札幌市内で講演会、24日には百貨店でトークショーや演武を行っていた。この帰路で巻き込まれたとみられる。

続けて「こんな大変な中、改めてすごいなという気持ちと、除雪やいろんな作業に追われ…作業ありがとうございます」とインフラ復旧へ動く人々への感謝をつづった。

札幌市内は25日、1月の記録を更新するほどの雪が降り、日中には積雪量が1メートルを超えた。JR札幌駅に列車が入れなくなり、新千歳空港との間の移動がマヒ。26日午前も列車の運休は続いており、様々な方面に影響が出ている。



（THE ANSWER編集部）