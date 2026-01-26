「日本の女ですもの」いしだあゆみさんが日本アカデミー賞会長特別賞受賞　筆者に語った「結婚のこと」

『火宅の人』で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞

昨年３月11日に亡くなった歌手で俳優のいしだあゆみさん（享年76）が、日本アカデミー賞会長特別賞を受賞することが決まった。日本アカデミー賞協会事務局が１月13日に発表した。

会長特別賞は、永年にわたり多大な貢献と顕著な実績を残し、‛25年に逝去した映画人に対して与えられる賞で、いしださんのほかに、仲代達矢さん（11月８日没、享年92）、映画監督の原田眞人さん（12月８日没、享年76）、松竹名誉会長・大谷信義さん（12月10日没、享年80 ）が選ばれた。

３月13日に都内で開催される第49回日本アカデミー賞授賞式で表彰される。

いしだあゆみさんは、ミリオンセラーを記録した『ブルー・ライト・ヨコハマ』（1968年）や、『あなたならどうする』（1970年）、『砂漠のような東京で』（1971年）とヒット曲を連発し、NHK紅白歌合戦にも通算10回出場して歌手として一世を風靡した。

一方で、1973年『日本沈没』での演技力が評価され、『青春の門 自立篇』（1977年）で演じた娼婦・カオルが鮮烈な印象を残した。

そして『駅 STATION』（1981年）で高倉健と夫婦役で共演。鮮烈なヌードを披露して話題を呼んだ『野獣刑事』（1982年）と『男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋』（同年）で第６回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、『火宅の人』（1986年）でブルーリボン賞主演女優賞、第10回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど数多くの映画で活躍。

また『北の国から』（1981年）、『金曜日の妻たちへ』（1983年）などのドラマにも出演するなど女優として映画やドラマで大きな功績を残した。

いしださんといえば、1979年３月、松竹『闇の狩人』（五社英雄監督）に出演しているとき、東京・成城にあった東宝ビルドでの撮影の合間にインタビューしたことがあった。

前日に31歳の誕生日を迎えたばかりで、女優のオーラを漂わせていた。前出の『青春の門 自立篇』の娼婦・カオル役が話題を呼んで以来、２年ぶりの映画出演だった。

池波正太郎の同名小説が原作の時代劇で、徳川十代将軍家治の時代に、悪人狩りを引き受ける「五名の清右衛門」をリーダーとする“闇の狩人”の物語。いしださんは仲代達矢扮する五名の情婦・おりはを演じた。

「お引き受けしたからには監督さんの言いなり」

「『青春の門』に出てから映画の話はずいぶんあったんだけど、娼婦の役とか同じパターンのものばっかりだったんです。退廃的な役のカオルのイメージが強かったんでしょうね。今回初めて新しい役に恵まれて」

と出演を決めた理由を明かしてくれた。

五社監督は、いしださんのことを

「体当たりの芝居。いろんなものが内側から出てくる女優さん。芝居以外の大人の女の生理が出る人」

と絶賛していた。仲代との激しい濡れ場もあったが、

「お引き受けしたからには監督さんの言いなり。台本にも書いてありましたしね」

と女優魂全開だった。

当時ショーケンこと萩原健一（’19年没、享年68）と交際していて、“秒読み”と話題になっていた結婚について聞くと、

「彼は恋人。大切な人よ。でも今年は結婚しないでしょうね。今は久しぶりの映画出演に懸けています」

とけれん見のない答えが返ってきた。

当時ヒットしたジル・クレイバーグ主演のアメリカ映画『結婚しない女』（1978年、ポール・マザースキー監督）を引き合いに出して、いしださんを“結婚しない女”と呼ぶ女性誌もあったが、

「あれはアメリカの女性の話でしょう。私はやっぱり日本の女ですもの。お嫁さんになればおとなしく男性についていく女」

と自身の“結婚観”を語っていたのが印象的だった。ショーケンとは翌1980年に結婚したが1984年に離婚。その後は独身を通した。

『闇の狩人』で新境地を見せたいしださんは、女優として大きく開花し、多大な実績を残した。会長特別賞受賞は当然の評価だろう――。

取材・文：阪本良（阪本 良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）