¤¦¤¬¤¤Ìô¤ÏµÕ¸ú²Ì¡©NO¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÌÈ±ÖÎÏ¤ò²¼¤²¤ë¡©¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¶Ã¤¤Î¿·¾ï¼±¡×10Áª
1·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢B·¿¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¡¢³ÖÎ¥¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï½©ÄÅ°å±¡±¡Ä¹¤Î½©ÄÅÔèÃËÀèÀ¸¤À¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬´¶À÷¾É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¡Ç23Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬µ¨Àá¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÄÌÇ¯¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¯¤ËÃæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯É÷¼Ù¤â¤Ò¤¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹âÇ¯¤³¤½¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤Î½é´ü¤ÎÂÐ±þ¤ä¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½¸å¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½©ÄÅÀèÀ¸¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¹âÇ®¤Ê¤ÉÌÀ¤é¤«¤ËµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï»Å»ö¤ä²È»ö¤òµÙ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢³±¤À¤±¤È¤«Ç®¤¬½Ð¤Ê¤¤·Ú¤¤¾É¾õ¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ä¤¤ÌµÍý¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥º¥ë¥º¥ë¤È¾É¾õ¤ò¤Ò¤¤º¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê½©ÄÅÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ½ËÉ½¬´·¤¬¥¢¥À¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷¼ÙÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½ü¶ÝºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ä¡¢¤¦¤¬¤¤Ìô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆËÜÍè¤¤¤ë¤Ù¤¾ïºß¶Ý¤Þ¤Ç»àÌÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¼å¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤Ë»÷¤¿½ÅÆÆ¤ÊÉÂ¤â¡Ä
¡Ö¡ØÉ÷¼Ù¤ÏËüÉÂ¤Î¤â¤È¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ç±¸¶ÉÂ¡¢ÇÙ±ê¡¢¿Õ±ê¡¢ç¯æù±ê¤Ê¤É¡¢É÷¼Ù¤Î½é´ü¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢É÷¼Ù¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¡£É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤ÎÌÜ°Â¤Ï1½µ´Ö¡£¤½¤ì°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½©ÄÅÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¿·¾ï¼±¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÆþÍá¤«¤é¿çÌ²Ë¡¡¢²¼Î¡¤äÈ¯Ç®»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉ÷¼Ù¤Î¼£¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¤Õ¤À¤ó¤«¤éÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÀ¸³è½¬´·¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¡ÚQ1¡Û¼êÀö¤¤¤ÇÀµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡ÊA¡Ë½ü¶Ý¥½¡¼¥×
¡ÊB¡ËÎ®¿å¤Ç15ÉÃ
Î®¿å¤Ç15ÉÃ´Ö¼êÀö¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼ê¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿ô¤Ï100Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤»¤Ã¤±¤ó¤ÏË¢Î©¤Ä¤³¤È¤ÇÈé»é¤Ê¤É¤ÎÌý±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½ü¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ïºß¶Ý¤ò»¦¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤ËÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢¡¼ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡ËÎ®¿å¤Ç15ÉÃ
¡ÚQ2¡ÛÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆþÍáË¡¤Ï¡©
¡ÊA¡ËÁ´¿ÈÍá
¡ÊB¡ËÈ¾¿ÈÍá
Ãæ¹âÇ¯¤Ï¼ó¤Þ¤ÇÅò¤Ë¤Ä¤«¤ëÁ´¿ÈÍá¤Î¤Û¤¦¤¬·ò¹¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£ÁÇÁá¤¯Á´¿È¤¬²¹¤Þ¤ë¤¦¤¨¡¢ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë¿å°µ¤ÇÂ¤Î¤à¤¯¤ß¤â¤È¤ì¡¢·ì´É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ·ìÎ®¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡£Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¡£
Åú¤¨¡§¡ÊA¡ËÁ´¿ÈÍá
¡ÚQ3¡Û±ÉÍÜ¤òÊä½¼¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
¡ÊA¡Ë¿©»ö¤Ç
¡ÊB¡Ë¥µ¥×¥ê¤Ç
ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥×¥ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ê¤Ö¤ó¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Î´í¸±À¤â¡£±ÉÍÜ¤Ï¿©»ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
Åú¤¨¡§¡ÊA¡Ë¿©»ö¤Ç
¡ÚQ4¡Û²¼Î¡¤Î¤È¤¤Ë°û¤à¤Ù¤¤Ï¡©
¡ÊA¡Ë·Ð¸ýÊä¿å±Õ
¡ÊB¡Ë¤ß¤½½Á
Ç®É÷¼Ù¤Î¤È¤¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤Ë¥¤¥ª¥ó°ûÎÁ¤¬¤è¤¤¤¬¡¢²¼Î¡¤Î±öÊ¬ÎÌ¤Ï´À¤è¤êÇ»¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ª¥ó°ûÎÁ¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£²¼Î¡¤Î¤È¤¤Ï±ö¿É¤¤º«ÉÛÃã¤ä¤ß¤½½Á¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡Ë¤ß¤½½Á
¡ÚQ5¡ÛÌÈ±ÖÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡©
¡ÊA¡ËNO¥¹¥È¥ì¥¹
¡ÊB¡ËÅ¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹
¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ï´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¿È¤ÎÈ¿±þ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤äÌÈ±ÖÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£µÕ¤ËÁ´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï»É·ã¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡ËÅ¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹
¡ÚQ6¡ÛÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë½¢¿²»þ´Ö¤Ï?
¡ÊA¡Ë22»þ¤Ë¤Ï¿²¤ë
¡ÊB¡Ë²¿»þ¤Ç¤âOK
²¿»þ¤Ë¿²¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢ÆþÌ²¤·¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Î3»þ´Ö¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¡£¤³¤Î3»þ´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤ë¤È¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î²óÉü¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿¼¤¤¿çÌ²¤ËÆþ¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è¤¦¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡Ë²¿»þ¤Ç¤âOK
¡ÚQ7¡ÛÉ÷¼Ù¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡ÊA¡Ë»ÔÈÎÌô¤ÇÂÐ±þ
¡ÊB¡ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯
¼ê·Ú¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë´ÊÊØÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ÔÈÎÌô¤ÏÈó¾ïÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥º¥ë¥º¥ë¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¡£ÂçÉÂ¤Î¸«Æ¨¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£1½µ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯
¡ÚQ8¡ÛÉ÷¼Ù¤¬Ä¹°ú¤¯¤Î¤Ï¡©
¡ÊA¡ËÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ë
¡ÊB¡ËÈ¯Ç®¤¬¤Ê¤¤
Ç®¤¬½Ð¤ëÉ÷¼Ù¤Ï¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤¬È¿±þ¤·¤ÆÇ®¤ò½Ð¤·¡¢É÷¼Ù¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»¦¤½¤¦¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ç®¤¬½Ð¤Ê¤¤É÷¼Ù¤ÏÌÈ±Ö·Ï¤¬³èÆ°¤·¤Ë¤¯¤¤¡£È¯Ç®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆµÙÍÜ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡£½é´üÃÊ³¬¤ÇÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡ËÈ¯Ç®¤¬¤Ê¤¤
¡ÚQ9¡Û¤¦¤¬¤¤¤ËÅ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡ÊA¡Ë¤¦¤¬¤¤Ìô
¡ÊB¡ËÎÐÃã
¤¦¤¬¤¤Ìô¤Ç¤¦¤¬¤¤¤·¤¿ÈÉ¤ÈÉáÄÌ¤Î¿å¤Ç¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤¿ÈÉ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¦¤¬¤¤Ìô¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬É÷¼Ù¤ËØí´µ¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤É¤¬Ìµ¶Ý¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¤¤¶Ý¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬°ì°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÎÐÃã¤Ë¤Ï»¦¶Ý¤ä¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥«¥Æ¥¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¾ïºß¶Ý¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬ÅÙ¤Ê»¦¶Ý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Åú¤¨¡§¡ÊB¡ËÎÐÃã
¡ÚQ10¡Û½¢¿²Ãæ¤ÎÂ¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤Ï¡©
¡ÊA¡ËÁÇÂ
¡ÊB¡Ë·¤²¼2ËçÍú¤
·¤²¼¤Î½Å¤ÍÍú¤¤Ï¡¢¤·¤á¤Ä¤±¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤ê·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤µ¤é¤ËÎä¤¨¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿ËöÃ¼¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ë¤³¤È¤ÇÌ²¤ê¤âÀõ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢½¢¿²Ãæ¤ÏÁÇÂ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Åú¤¨¡§¡ÊA¡ËÁÇÂ