¼¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤ª¿¬¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×º£¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ëÂÐºö3Áª¡ÄæêÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¡Ö¤«¤æ¤ß¤äÄË¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤·¤¿¤Ç¤¤â¤Î¡¢²¼Ãå¤ËÊØ¤¬¤Ä¤¯¡¢ÊØÏ³¤ì¤Ê¤É¡¢¤ª¿¬¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎØí´µÎ¨¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¿¬¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¼À´µ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤ºÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ª¿¬¤ò¿Ç»¡¤·¤Æ¤¤¿ÂçºåæêÌç²Ê¿ÇÎÅ½êÉû±¡Ä¹¤Îº´¡¹ÌÚ¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤À¡£¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤Ï¤½¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ª¿¬¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊØÈë¤äÀö¤¤¤¹¤®¡¢¤½¤·¤ÆÇÓ¤»¤Ä¸å¤ËÊØ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½Ð»Ä¤êÊØ¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¸í¤Ã¤¿½¬´·¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ä²³è¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¿¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ç¤¤ë¤ª¿¬¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¤Î¿´ÆÀ¤ò¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£ÊØÈë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö°¤¤¤â¤Î¡×¤ò¹µ¤¨¤ë
¡ÖÊØÈë¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íè±¡¤¹¤ë½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿©À¸³è¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²þÁ±¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¿©»öÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤ÏÆýÀ½ÉÊ¡¢¾®Çþ¡¢Çòº½Åü¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¡Ö5ÆÇ¡×¤È¾Î¤·¡¢¶ËÎÏÈ´¤¯¿©À¸³è¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Çþ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥¼¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢¾Ã²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯Ä²Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂÎ¤Ë°¤µ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
ÆýÀ½ÉÊ¤ÏÆ¦Æý¤ä¥³¥³¥Ê¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¢¾®Çþ¤ÏÊÆÊ´¤ä¸¼ÊÆ¡¢Çòº½Åü¤Ï»°²¹Åü¤ä¹õº½Åü¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡£Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢É¬¿Ü¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ëÆý»À¶Ý¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤¦¤Á¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤ÉÊØÄÌ¤¬À°¤¤¡¢ÉÔÄ´¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Àö¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤À¸³è
¡ÖæêÌç¤½¤¦áÚ¾É¤äæêÌç¶¹ºõ¾É¤Ê¤É¡¢Àö¤¤¤¹¤®¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¼À´µ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é1Æü1²ó¡¢¤æ¤ë¤¤¿å°µ¤Ç3ÉÃ°ÊÆâ¤È·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¸ø¶¦¤Î¥È¥¤¥ì¤Î²¹¿åÀö¾ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸·¶Ø¡£¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É±ø¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤Ï¸À¤¦¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È´Ý¤á¤Æ¤µ¤Ã¤È¤Ò¤È¿¡¤¤¬ÍýÁÛ¤À¡£
¡Ö¶¯¤¤¿å°µ¤ò¤«¤±¤¿¤êÀÐ¤±¤ó¤Ç¤´¤·¤´¤·Àö¤¦¤ÈÈé»éËì¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¼ºÞ¤Î»È¤¤¤¹¤®¤âÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁýÎÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«ÎÏ¤ÇÇÓÊØ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð¤»¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö½Ð»Ä¤êÊØ¤Ë¡Ê²¼ºÞ¤Ï¡Ë¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä²Æâ¤Ç²¼Î¡¤òµ¯¤³¤·¤Æ½Ð¸ý¤Ç½ÂÂÚ¤·¡¢·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Â°×¤Ê»ÈÍÑ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¢£ËèÆü¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖÍýÁÛ¤Ï¡¢¤¤¤¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤ë¤ê¤È½Ð¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬»õËá¤Ê´¤è¤ê¾¯¤·¹Å¤á¡¢¤¬ÌÜ°Â¡£¿¡¤¤¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊØ¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤éÊØÈë¤òµ¿¤Ã¤Æº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½Ð¤·¤¿ÊØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿¡¤¤¤¿»æ¤â¤¹¤°¤ËÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤º¡¢·ì¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤Î¤êÀèÀ¸¤Ï´«¤á¤ë¡£
¡Ö½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤ò¡£ÊØ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÊØ´ï¤Î¿å¤¬Âù¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¥Ë¥ª¥¤¤Î¤â¤È¤Ï¥¤¥ó¥É¡¼¥ë¤ä¥¹¥«¥È¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬¤è¤¯Á±¶Ì¶Ý¤¬Â¿¤¤¤ÈÊØ½¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
µÕ¤ËÁ±¶Ì¶Ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥Ë¥ª¥¤¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¤ª¿¬¤ÈÊØ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ï·ò¹¯¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£