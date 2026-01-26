¥Í¥¸ÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¶´ÊÃ±¡õ·ÚÎÌ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ê¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¡ÖOC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
GIGAZINEÊÔ½¸Éô¤Ç¤ÏËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤äÂçÎÌ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÉÊ¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¼ýÍÆ¤·¡¢È÷ÉÊ¼¼¤äÁÒ¸Ë¤ÎÃª¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÃª¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¸Â³¦¤¬Íè¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤ÎÂæ¼Ö¤Î¾å¤Ë5ÃÊ¤º¤Ä½Å¤Í¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¤Î¡ÖOC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¡×¤òAmazon¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖOC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¡×
È¢¤ò³«Éõ¡£
ÆâÍÆÊª¤Ï¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬4¤Ä¡¢Ï¢·ë¥Ð¡¼(S)¤¬2ËÜ¡¢Ï¢·ë¥Ð¡¼(L)¤¬2ËÜ¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¼ÖÎØ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤Ë¤Ï¼ÖÎØ¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ÊÃ±¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤ò2¤ÄÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î´Ö¤òÏ¢·ë¥Ð¡¼(S)¤ÇÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·ë¥Ð¡¼(S)¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¥Í¥¸¤ä¥Ü¥ë¥È¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¹Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥Á¥ê¤È¤Ï¤á¤ë¤È¡¢ÄÞ¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ï¢·ë¥Ð¡¼(L)¤Ç»Ä¤ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£Ï¢·ë¥Ð¡¼(L)¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤â¥Í¥¸¤ä¥Ü¥ë¥È¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢º¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤ÇOK¡£
4¤Ä¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤òÏ¢·ë¥Ð¡¼¤ÇÀÜÂ³¤·¤¿¤é´°À®¡£¤â¤Î¤Î¿ôÊ¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ù»éÀ½¤ÇÈó¾ï¤Ë·Ú¤¯¡¢OC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó2.3kg¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï100kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿OC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¤Ë¡¢È÷ÉÊ¼ýÍÆ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¤Î50LÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òºÜ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£50L¥ª¥ê¥³¥óÀìÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÑºÜ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤Ï½½Ê¬¡£»Í¶ù¤Ë¥¬¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼ÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾²ÌÌ¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢OC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ±¤á¶ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÀÄ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò³°¤»¤ÐOK¡£
¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÞ¤ò²¡¤·²¼¤²¤Æ¡¢¸ÇÄê¥Ñ¡¼¥Ä¤ò°ú¤È´¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿Âæ¾ì¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤ËÂæ¼Ö¤ò½Å¤Í¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
OC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¤Î50LÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òºÜ¤»¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤Ê¤¯Å¾¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Îµ¡ºà±¿ÈÂ¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎOC¥É¡¼¥ê¡¼ 50L¥ª¥ê¥³¥óÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ÊÂæ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ°¦¤Ê¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÊª¼ÁÅª»Ù±ç¡¦¶âÁ¬Åª»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇGIGAZINEÊÔ½¸Éô¤Ï²ÔÆ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦Êª¼ÁÅª»Ù±ç¡ÊAmazonÍß¤·¤¤Êª¥ê¥¹¥È¡Ë
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
¡¦¶âÁ¬Åª»Ù±ç¤½¤Î1¡Ê1²ó¤¤ê¤Î´óÉÕ¡Ë
https://gigazine.net/news/about/
¡¦¶âÁ¬Åª»Ù±ç¤½¤Î2¡ÊËè·îorËèÇ¯¤ÎÄê´üÊ§¤¤¡Ë
https://gigazine.net/club/