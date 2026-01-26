サンリオが締結した、Moonbugと世界中の子どもたちから支持を集めるキッズ向けアニメコンテンツ 「CoComelon(ココメロン)」のマスターライセンス契約。

「ココメロン」の国内マスターライセンシーとして、新作動画『CoComelon Playdates with Sanrio Friends』第1話〜第3話がYouTubeチャネルにて公開されています☆

サンリオ「ココメロン」 国内マスターライセンシー動画『CoComelon Playdates with Sanrio Friend』

公開開始日：2026年1月24日(土)22時

公開サイト：YouTubeチャネル

新作動画URL：https://www.youtube.com/channel/UCIT2Aa-6fWA3XXQ6G5xInKg

公式サイトURL：https://fuwafuwacocomelon.com/

サンリオが、キッズ向けアニメコンテンツ「ココメロン」の国内マスターライセンシーとして、新作動画『CoComelon Playdates with Sanrio Friends』第1話〜第3話をYouTubeチャネルにて公開。

サンリオが新たに制作したキャラクターデザインである「FuwaFuwa CoComelon」を採用し、「ココメロン」ならではの音楽を中心としたストーリーテリングに、サンリオの“かわいい”世界観を掛け合わせた、あたたかみのある映像作品です。

なお、映像シリーズは全26話構成で、第4話以降は翌週から毎週1話ずつ公開される予定です。

また、映像公開にあわせて「ココメロン」の日本版公式ホームページもオープン！

公式サイトでは、日本のファミリー層をはじめ「ココメロン」に関する最新情報や各種コンテンツなどの情報が発信されます。

歌と遊びが広がる『CoComelon Playdates with Sanrio Friends』

主人公の「JJ(ジェイジェイ)」とその仲間たちが、「ハローキティ」や「ポムポムプリン」をはじめとするサンリオの人気キャラクターたちとともに、歌や遊びを通じた心温まるストーリーを繰り広げる『CoComelon Playdates with Sanrio Friends』

物語は「JJ」の想像力あふれる世界にあるクラブハウスと、カラフルでにぎやかな空間を舞台に展開されます。

各エピソードは約3分構成で、協力することの大切さや好奇心、遊びながら学ぶ楽しさをテーマとしているのも特徴。

英語の童謡や日本向けにアレンジした音楽を取り入れ、子どもたちが体を動かしながら、自然に言語や表現に親しめる内容となっています。

「FuwaFuwa CoComelon」キャラクター紹介

『CoComelon Playdates with Sanrio Friends』に登場する「FuwaFuwa CoComelon」デザインのキャラクターたちを紹介。

主人公の「JJ(ジェイジェイ)」は勇気いっぱいの小さな冒険家で、お友だちと一緒に探検するのが大好きです。

「JJ」の一番の仲良しである「BOBA BEAR(ボバ)」は、まっすぐで、好奇心いっぱいのクマさん。

「KIKI CAT(キキ)」は自信たっぷりで、ちょっぴりおしゃまな頭脳派ねこさんです。

新キャラクターデザイン「FuwaFuwa CoComelon」シリーズグッズ

発売予定：2026年2月より順次

販売店舗：全国の玩具売場、Amazonなど

新たなキャラクターデザイン「FuwaFuwa CoComelon」を採用したグッズが、バンダイより販売予定。

「FuwaFuwa CoComelon」の世界観を中心に構成されています。

えいごでうたっておしゃべり♪ずっとだいすき BOBA BEAR

価格：5,280円(税込)

音に反応し、前後に動きながら、英語をおしゃべりする「えいごでうたっておしゃべり♪ずっとだいすき BOBA BEAR」

“おしゃべりモード”では日常で使える英語のフレーズが楽しめ、“ABCレッスンモード”では、アルファベットを遊びながら学ぶことが可能です。

さらに「CoComelon」で人気の楽曲も搭載しています。

えいごでなかよし！おしゃべりマスコット♪

種類：全4種

価格：各3,850円(税込)

楽しいおしゃべりを10種類搭載した「えいごでなかよし！おしゃべりマスコット♪」

お腹を押すと英語でおしゃべりをするマスコットです。

ライトグリーンのロンパースがお似合いな「JJ」のほか

パステルピンクで統一された「KIKI CAT」

頬をほんのりピンク色に染めた「ハローキティ」

ライトブルーのロンパースでおめかしした「シナモロール」がラインナップされます。

「ココメロン」ならではの音楽を中心としたストーリーテリングに、サンリオの“かわいい”世界観を掛け合わせた、あたたかみのある映像作品。

YouTubeチャネルにて公開されている、サンリオ「ココメロン」 国内マスターライセンシー動画『CoComelon Playdates with Sanrio Friend』の紹介でした☆

