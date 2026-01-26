»°¾åÍª°¡¡¡Ä¶¥ß¥ËJKÉ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¡õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ñÎï¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÅ·»È¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£JKÉ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥Á¥¢»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»°¾å¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÂæÏÑ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡¦¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤Ë¡¢Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¹õ¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÀ©ÉþÉ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍÙ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»°¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶µéÈþ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ñÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó°Û¼¡¸µ¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤Å·»È¡×¡ÖSo cute¡×¡Ö¤æ¤¢¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£