¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤Î¡ÈÂåÂÇ½Ð±é¡É¤·¤¿¥²¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®ÌÀ¤«¤¹¡Öº£Ç¯¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê40¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸þ°æ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý·¯¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤¤çÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î°ð¤Á¤ã¤ó¡¢°ðÅÄ¡ÊÄ¾¼ù¡Ë·¯¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤È°ðÅÄ·¯¤ÏÆ±´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¼ê´¬¤¼÷»Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öº£Ç¯¤â¡È¤½¤í¤½¤í¼÷»Ê´¬¤«¤Ø¤ó¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦LINE¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡È¤¸¤ã¤¢´¬¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¡É¤Ã¤Æº£Ç¯¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ðÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¸þ°æ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÍ¼Êý¤°¤é¤¤¤Ë¤ªÏÃ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢°ðÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÍ¼Êý¡©¤½¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¡¢Á´Á³¡×¤È¤Ê¤¼¤«¸¬¤½¤ó¡£¡Ö°æ¸ý·¯¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¨¤¤¤·¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤â¤¦¡¢Àä¹¥Ä´¡¢ºÇ¹âÄ¬¡¢µÞÀ®Ä¹¡¢¿¿¹üÄº¡×¤ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£