グラビアアイドルあべみほ（38）が、体調不良により数日間休養することをスタッフが報告した。

全国的な寒波により各地で大雪となる中、スタッフは26日までにあべのX（旧ツイッター）を更新。「このたび、あべみほは心身の疲労回復を目的とし、東北地方での仕事終わりに延泊しておりましたが、今回の雪の影響により各地で交通網に乱れが生じており、現在、移動が困難な状況となっております」と現状を伝え、「本人はこれまで『少し休めば大丈夫』と前向きに対応しておりましたが、交通状況の急変に加え、気圧の影響により持病のめまい等を併発したため、数日間の休養を取ることとなりました」とした。

続けて「また、本人の家族が住む北海道地域からは、積雪1メートルを超える状況を示す写真が送られてきており、本人も大変心配しておりましたが、近隣の方々の助けもあり、両親を含む家族全員の無事が確認され、安堵しております」と、あべの家族についても伝えるとともに、「現在は安全と体調を最優先とし、関係各所と連携しながら、今後の移動およびスケジュール調整を進めております」と説明した。