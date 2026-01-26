芽が出たさつまいもは食べられる？黒い汁の正体は？ホクホク・ねっとり全11種の選び方や栄養を徹底ガイド

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。

文・写真＝堀基子

アツアツの焼きいもが恋しい季節。今回のテーマは「さつまいも」です。

芽が出たら？黒い汁は何？

さつまいもはアサガオと同じヒルガオ科サツマイモ属に分類され、アサガオによく似た美しい花を咲かせます。

同じいもでも、じゃがいもの芽や光が当たって緑色になった部分には天然の毒素であるソラニンやチャコニンが含まれているので食べるのは避けるべきですが、さつまいもの芽には有毒な成分がないため芽が出ても食べられます。

ただし、芽はさつまいも本体の栄養分を吸収して成長するので、風味が落ちてきますから、芽が出たら早めに食べましょう。ちなみに、芽が出た部分のさつまいもをカットし、水を張った器に入れて育てると、風情のある観葉植物として楽しめます。

生のさつまいもや焼きいもを購入した際、黒い液体のようなものがこびり付いていることがあります。

これは、さつまいもやその葉柄を切った際ににじみ出てくるヤラピンという白い液体が、空気に触れて酸化して黒くなったものです。ヤラピンは便秘を改善する働きが期待できるので、お通じでお悩みの方は、積極的にさつまいもを食べてみてはいかがでしょうか。

食糧難を救った歴史と品種の特徴

さつまいもの原産地はメキシコを中心とする熱帯アメリカで、15世紀の終わりにコロンブスがヨーロッパへ持ち帰り、植民地のアフリカ、インド、東南アジアなどへと広まりました。その後、1605年に、琉球王国が中国へ使節や貢物を送る進貢船の船員が沖縄へ持ち帰って栽培に成功し、それが薩摩へ伝わり、「唐芋」「琉球芋」「薩摩芋」と呼ばれて日本各地へ広まったのです。

地中で育つさつまいもは雨風の影響を受けにくく、あまり水を必要としないため干ばつにも強く、葉や茎まで食用になることから、食糧難に悩む人々の救世主となり、天明の飢饉や天保の飢饉の際にも救荒作物として多くの人命を救いました。さらに、第二次世界大戦による日本の食糧難を支えたのも、さつまいもでした。

沖縄県農事試験場で育成され、昭和9年（1934）に誕生した「沖縄100号」という品種は、栽培の容易さと多収性から全国へ広まり、戦中戦後の飢えから日本中の人々の命をつなぐ糧となりました。

現在、農林水産省で約100種が品種登録されているさつまいも。ねっとり系は「安納芋」「紅はるか」「シルクスイート」「マロンゴールド」「紅まさり」など。

ホクホク系は「なると金時」「紅あずま」「紅さつま」「高系14号」「パープルスイートロード」「ちゅら恋紅」などがあります。

いろいろと食べ比べて、お好みの品種を見つけるのも楽しいと思います。

選び方と栄養は？腸内環境維持にも

選ぶ際は、表面がなめらかで、ひげ根の穴が浅く、傷や黒い斑点がないものを選びます。購入後は、乾燥や低温に弱いので、新聞紙などに包んで涼しい場所で保存します。

さつまいもには、免疫力の維持や体内でのコラーゲンの生成に欠かせないビタミンC、体内の余分なナトリウムを排出して血圧を正常に保つ効果が期待されるカリウム、腸内環境を整えるのに役立つ食物繊維がとりわけ豊富に含まれています。

また、紫いもや紅いもの鮮やかな紫色は、すぐれた抗酸化力をもつアントシアニンという色素によるものなので、健康意識の高い方やアンチエイジングを意識する方には特にオススメです。

最後にご紹介する紅いもスイートポテトは、スイートポテトと自然なさつまいもの風味の両方が楽しめる、小麦粉を使わない簡単スイーツです。今回は沖縄産の紅いもを使いましたが、さつまいもでも作れます。小さめのさつまいもが入手できた際に、ぜひお試しくださいね。

しっとり「紅いもスイートポテト」

【紅いもスイートポテト】

電子レンジ＆オーブントースターで作れる、グルテンフリーのスイーツです。細い小さめのさつまいもの方が作りやすいのですが、太いさつまいもで作る際は電子レンジの加熱時間を増やしてください。

■材料（20個分）

細い紅いも4本（500ｇ）※今回は「ちゅら恋紅」を使用

メープルシロップ70ｇ

生クリーム（動物性）70ｇ

■作り方

（1）紅いもはよく洗い、濡らしたキッチンペーパーで1本ずつ包み、さらにラップで包んで、電子レンジ（600W）で7分ほど、竹串が通る程度まで加熱します。

（2）（1）のうち2本の皮をむき、粒がなくなるまでマッシュし、鍋に入れて弱火にかけ、メープルシロップと生クリームを加えて練り混ぜ、全体に混ざったら火を止めます。粒が残っていたら、フードプロセッサーにかけます。

（3）（1）の残りの2本は皮つきのまま厚さ1センチの輪切りにし、その上にしぼり袋で（2）を絞り出し、オーブントースターで軽く焼き上げます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。