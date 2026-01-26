¡ÚÂ®Êó¡Ûºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡¹âÎð¼Ô1¿ÍÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤È¤Î¾ðÊó¤â¡¡2Åï¤Ë±ä¾Æ¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É19ÂæÂÖÀª¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°
¤±¤µ¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤¬1¿ÍÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Àî¸ý»Ô°Â¹Ô»üÎÓ¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÂ¦¤Î²È²°2Åï¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¹âÎð¼Ô¤¬1¿ÍÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É19ÂæÂÖÀª¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ïºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÈ·¥öÃ«±Ø¤«¤éËÌÅì¤Ë¤ª¤è¤½1.2¥¥íÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
