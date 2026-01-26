¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÈÈ¤·Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£ Photo/Getty Images

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥²¡¼¥à¤Ï2-3¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ÀïÌÜ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¶Ã¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

±Ñ¡ØMirror¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥í¥¹µ­¼Ô¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤ËÂç¤­¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î1ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤­¡¢Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬¤Ò¤É¤¯ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£

1ÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤ÎÅ¸³«¤ò°ÊÁ°¤Ë¤â¸«¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤À¡×¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êÂç¤­¤Ê·üÇ°¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÂç¤­¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬¶ÛÄ¥¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤Ç2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄü¤á¤Î¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î°­¤¤ÊÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Ìö¿Ê¤ò»Ï¤á¤¿22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤âµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

º£²ó¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤³¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤À¤±¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£