¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¤³¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×1¤Ä¤Î¼ºÅÀ¤ÇÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¼å¤¹¤®¤ë¤Î¤«
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥²¡¼¥à¤Ï2-3¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ÀïÌÜ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØMirror¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥í¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤ËÂç¤¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î1ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬¤Ò¤É¤¯ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤Ç2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄü¤á¤Î¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î°¤¤ÊÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Ìö¿Ê¤ò»Ï¤á¤¿22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤âµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°3ÀïÏ¢Â³¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤³¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤À¤±¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£