¡Ö°Û¿§¤¹¤®¤ëµÞ¹ÔÎó¼Ö¡×¤¬±¿Å¾¤Ø ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤Èµ¤Æ°¼Ö¤¬Ï¢·ë¡ª ¡È²ßÊªÀþ¤Î½ªÅÀ¡É¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì 3·î¤Ë1Æü¸ÂÄê
DLµÞ¹Ô¡ÖÂçÀö¥¨¥á¥é¥ë¥É¹æ¡×¤¬3·î±¿Å¾
¡¡ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»¤Î¶¨ÎÏ¤Ç2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖDL¸£°ú¤Ç±üÌîÃ«ÉÍ¤Ø¡¡DLµÞ¹Ô¡ØÂçÀö¥¨¥á¥é¥ë¥É¹æ¡Ù¿ÀÀ´¡¦±üÌîÃ«ÉÍ¹Ô¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢6000·Áµ¤Æ°¼Ö¤òµÒ¼Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤Ç¸£°ú¤¹¤ë°Û¿§¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬DLµÞ¹Ô¡ÖÂçÀö¥¨¥á¥é¥ë¥É¹æ¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹
¡ÖÂçÀö¥¨¥á¥é¥ë¥É¹æ¡×¤È¤Ï¡¢¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»¤¬³«¶È¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿å¸ÍÀþ¤ò·ÐÍ³¤·ÂçµÜ¡ÁÂçÀö´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿Î×»þÎó¼Ö¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¹ñÅ´¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼ÖDE10·Á¤È12·ÏµÒ¼Ö¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÂçÀö¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤¬6000·Áµ¤Æ°¼Ö¤ò¸£°ú¤¹¤ëµÞ¹ÔÎó¼Ö¤È¤·¤Æ²ßÊªÀìÍÑÀþ¡Ö¼¯ÅçÎ×¹ÁÀþ¡×¤Î½ªÅÀ¡¢±üÌîÃ«ÉÍ¤Þ¤ÇÆþÀþ¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀö¢ª¼¯Åç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏDLÃ±µ¡¸£°ú¡¢¼¯Åç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¢ª±üÌîÃ«ÉÍ¢ª¿ÀÀ´¤ÏDL¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÀ´¡ÁÂçÀö´Ö¤ÎÉüÏ©¤Ï¡¢¡ÖDCµÞ¹Ô¤ª¤ª¤¢¤é¤¤¹æ¡×¤È¤·¤Æ6000·Á¤ÎÃ±ÆÈ±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë³«ºÅ¤·¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë±¿¹Ô¤ä¡¢±üÌîÃ«ÉÍ¤Þ¤Ç¤ÎDL¸£°ú¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·µ¬¤ÎÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ßºÆÅÙ´ë²è¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡6000·Á¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¾èµÒ¤¬ÇØ¤â¤¿¤ì¤òÆ°¤«¤·¤Æ¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ËºÂÀÊ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¾´¹¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶áµ¦·÷¤äÃæµþ·÷¤Î²÷Â®Îó¼Ö¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢¤³¤Î6000·Á¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òÁö¤ë°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤Î5000·Ï¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²ÃÂå¶â¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü7000±ß¡Ê¼ÖÎ¾¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÀÊ¡Ë¡£Å¾´¹¼°¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÀÊ¡Ê2Ëü8500±ß¡Ë¡¢Å¾´¹¼°¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤ÎÁëÂ¦¤«¤é2ÀÊ¡Ê5Ëü6000±ß¡Ë¤Î¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
