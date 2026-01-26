【人外教室の人間嫌い教師 右左美 彗 水着Ver. 1/7スケールフィギュア】 予約期間：1月26日～3月26日 2027年4月 発売予定 価格：20,900円

本製品は、アニメ「人外教室の人間嫌い教師」より、ちょっと辛辣な言葉が多めな、ウサギの少女「右左美 彗」の水着姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

作中でも印象的な白いフリルのワンピース水着を丁寧に立体化、清楚さと可憐さをあわせ持つ仕上がりで、袖にはクリア素材を使用し、やわらかな透け感を表現している。軽やかで涼しげな雰囲気を演出しており、背面のリボンが、後ろ姿をさりげなく彩っている。

ふと振り返り、こちらを見つめる少しツンとした表情は、毒舌家な一面を感じさせつつも、どこか愛らしさも感じさせ、髪のインナーカラーや肌の質感など細部にまでこだわった彩色表現にも注目なほか、台座には水面をイメージしたクリアパーツを使用し、夏らしい爽やかな雰囲気を引き立てている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約264mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会