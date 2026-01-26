【DX超合金 VF-1S バルキリー ロイ・フォッカースペシャル リバイバルVer.】 2月2日 予約開始 8月 発売予定 価格：26,400円

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「DX超合金 VF-1S バルキリー ロイ・フォッカースペシャル リバイバルVer.」を2月2日に予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は26,400円。

本商品は「超時空要塞マクロス」に登場するロイ・フォッカーが駆る可変戦闘機「VF-1S」をDX超合金シリーズで立体化したもの。2020年の発売以来となる再登場となっており、ファイター、ガウォーク、バトロイドへの変形再現はもちろん、TV版の丸指手首パーツ、劇場版の角指手首パーツがそれぞれ左右3種付属する。

S型頭部の頭部レーザーは4本が独立可動し、ファイター形態ではランディングギアの展開、キャノピーの開閉ギミックを搭載している。

ロイ・フォッカーのパイロットフィギュアも付属し、コックピットに搭乗させることができる。

(C)1982 BIGWEST