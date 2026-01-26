±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¡¢¿·¸ø³«Æü6¡¦12¤Ë·èÄê¡¡A¤§¡ªgroup¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢À¾Â¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é
¡¡¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡×¡Ê´ÆÆÄÀîÂ¼ÂÙÍ´¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤¬6·î12Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£26Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¸µ¡¹1·î9Æü¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î28Æü¤Ë¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¡×¤Ç±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡×¤Î¾¾Ìî²È6·»Äï¤¬20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤¬¸¶ºî¡£Snow¡¡Man¤¬¼ç±é¤·¤¿22Ç¯¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÂè1ÃÆ¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯7000Ëü±ß¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÏA¤§¡ªgroup¤ÈºòÇ¯11·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÀ¾Â¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£