LA¶õ¹Á¤Ç¹´Â«¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦ÍûÀ¯¸ü¡¡ÀìÂ°ÄÌÌõ¤ÏÆþ¹ñ¤Ç¤¤º¡Ä¹´Â«¤â1»þ´Ö¢ª4»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡¡´Ú¹ñ¤ÇÊóÆ»
¡¡MLB¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍûÀ¯¸ü¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀìÂ°ÄÌÌõ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£26Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢½ñÎà¼êÂ³¤¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Ì±¼çÅÞ²¼±¡µÄ°÷¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ú¥í¥·»á¤Î»öÌ³½ê¤¬µåÃÄ¤äÏ¢Ë®À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ»öÂÖ²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤ËÌµ»ö¡¢Æþ¹ñ¤Ç¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢¾¯¤·Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤äÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½õ¤±¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¹¤Ù¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¡¢¹´Â«¤Ï1»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÎÀìÂ°ÄÌÌõ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ï¥ó»á¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤Ç¤¤º´Ú¹ñ¤ØÌá¤ê¡¢Íè½µºÆ¤ÓÆþ¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¿·´ÆÆÄ¡¦¥Ó¥Æ¥í»á¤â¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¤ä¤äÂç¤²¤µ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÈó»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶Æþ¹ñ¼êÂ³¤¤Î¶¯²½¤ä°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¸·³Ê²½¤¬º£²ó¤Î»öÂÖ¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£