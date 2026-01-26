¡È¤«¤±»»¡É¤ò2ºÐ¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¡©¡¡Íë¤ÎÍî²¼°ÌÃÖ¤ò·×»»¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤ë¡Ä¶Ã°Û¤ÎÃµµáÎÏ¤ò»ý¤Ä·»Äï¤ËÊì¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×
¡¡2ºÐ¤Ç¤«¤±»»¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¡¢2¤Î113¾è¤Þ¤Ç¤ò¼«ÎÏ¤Ç·×»»¡£¹ñ´ú¤ò¿ôÆü¤ÇÁ´³Ð¤¨¡¢GDP¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÀ¤³¦·ÐºÑ¤ò¹Í»¡¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍë¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¡Ö²¿¥á¡¼¥È¥ëÀè¤«¡×¤ò·×»»¡ÄÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÃÎÅªÃµµæ¤òÂ³¤±¤ë·»Äï¤¬¡¢¤¤¤ÞInstagram¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤´·»Äï¤ÎÆÃÀ¤ä°é¤Á¡¢¶½Ì£¤¬²êÀ¸¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¡÷momi_0303¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Î5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î»æ¤Ç·×»»¤¹¤ë·»Äï
¢£Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Þ¤Ç¶Ë¤áÂ³¤±¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËÊì¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£Èà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½2ºÐ¤Î»þ¤Ë¤«¤±»»¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤´·»Äï¤ÎÆü¾ïÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÃË¡¦¼¡ÃË¤È¤â¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤Ø¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÄ¹ÃË¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸º¢¤Þ¤Ç¤Ï»»¿ô¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤³¤È¡¢Îò»Ë¡¢À¤³¦»Ë¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¡¢´Ø¿´¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ô»ú¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¿¤«¶¯¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëµÛ¼ýÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤È¤³¤È¤óÃµµæ¤·µ²±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂç³Ø¼õ¸³ÍÑ¤ÎÀ¤³¦»Ë¤Î»²¹Í½ñ¤äËÜ¤òÆü¡¹²»ÆÉ¤·¤ÆµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡ÃË¤ÏÊÌ¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë¿ô»ú¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ë¡Â§¤Ê¤É¤òÃµµæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¹¡×
¡½¡½2¤ÎÎß¾è¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤äGDP¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤ê¡Ä¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤´·»Äï¤òÆü¾ïÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡Å¤È¤¿¤À¤¿¤À¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´·»Äï¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤Ï3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿Æó·å³Ý¤±»»¤ò¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼¡¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹ñ´ú¤ò¿ôÆü¤ÇÁ´¤Æ³Ð¤¨¤¿¤ê¡Ê¹ñ´ú¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ ¿ôÆü¸å¤Ë¡¢É×¤¬·ÈÂÓ¤Î¹ñ´ú¥¯¥¤¥º¤òÆÍÁ³¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢197ÌäÁ´ÌäÀµ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢²Í¶õÀ¤³¦¤ò¥Þ¥Ã¥×¡¢¹ñ´ú¡¢Îò»ËÉ½¡¢GDP¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡ÃË¤Ï¡¢Îß¾è¤Î¸¦µæ¡Ê2¤Î113¾è¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç·×»»¤·¤ÆÉ½¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿2¤Î26¾è¤Þ¤Ç°Åµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Íë¤¬Íî¤Á¤¿¤é²¿¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«·×»»¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Åê»ñ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¥â¥Î¥Ý¥ê¡¼¤ò²ÈÂ²¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÁ´°÷Ê¬¥á¥â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤òÉ½¤Ë¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¶Ã°Û¤ÎÃµµáÎÏ¤ÎÈë·í¤ÏÊì¤Î¡ÈÈ¿±þ¡É¡ÖÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿»þ¤ä¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï´î¤ó¤À¤êË«¤á¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿¤ê¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½Ä¹ÃË¤µ¤ó¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¿ô»ú¤ä»»¿ô¤Ø¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÊÒÎÚ¤¬¸«¤é¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö2ºÐ¤´¤í¤Ë·×»»µ¡¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·×»»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢YouTube¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å·×»»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤é°Åµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ä´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤¹¤ëµ²±ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ÊµÕ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÁ´¤¯¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×
¡½¡½¼¡ÃË¤µ¤ó¤âÍý¿ô·Ï¤Ø¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡ÃË¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡ÃË¤ÏÄ¹ÃËÆ±ÍÍ¡¢·×»»µ¡¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ú¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¿ô¤ä·×»»¤ò¼«Á³¤È½¬ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·»¤¬¾®1¤Î¤È¤¡¢»»¿ô¤Î¼ø¶È¤ò¡¢Ç¯Ãæ¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡Ê³Ø¹»¤´¤Ã¤³¤ÈÈà¤é¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¢¨¥ê¡¼¥ë¤¢¤ê¡Ë¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ô»ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£´Ø¿´¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼³Ý¤±¤ä°Õ¼±¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¶½Ì£´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¿»þ¤ä¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï´î¤ó¤À¤ê¡¢Ë«¤á¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÃµµæ¤·¤¿¤ê³Ø¤ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¸«¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä»É·ã¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö½ã¿è¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»þ¤ä·»ÄïÆ±»Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¡×
¢£Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Þ¤Ç¶Ë¤áÂ³¤±¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËÊì¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£Èà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×
