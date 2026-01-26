¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÁíÁªµó ¹ñ·³·Ï¤ÎµÄÀÊ ²áÈ¾¿ô¤ËÅþÃ£
¡¡·³»öÀ¯¸¢²¼¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß½é¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÅêÉ¼ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ñ·³·Ï¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁíÁªµó¤ÎÍÍ»Ò
¡¡25Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁíÁªµó¤Î3²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤ÏµîÇ¯Ëö¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¹ñ·³·Ï¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â¤Ê¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸·×¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹ñ·³·Ï¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áªµó·ë²Ì¤Ï·îÆâ¤Ë¤â½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤Î·³À¯»ÙÇÛ¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë