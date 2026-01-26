»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡¡±º°Â¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á
¹ñÆâ¥é¥°¥Ó¡¼ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÎÂè6Àá¤¬24Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤¬±º°ÂD¡ÝRocks¤òµÕÅ¾¤Ç²¼¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥ÕÅÚ±Ê¤ÎÏ¢Â³¥È¥é¥¤¤ÇÁ°È¾¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸åÈ¾¤â3¤Ä¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ¡¢32ÂÐ23¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ï2·î7Æü¤ËÆÊÌÚ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
