¡Ø¥Ô¥ó¥°¡¼¡Ù¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¤¬¤Þ¤°¤Á¡×¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Á´5¼ïÅ¸³«
¡¡À¤³¦¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ø¥Ô¥ó¥°¡¼¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖPINGU ¥·¥ê¥³¥ó¤¬¤Þ¤°¤Á¡×¤¬¡¢1·î²¼½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¬¤ä¥í¥Ó¤â°¦¤é¤·¤¤¡Á¡ª¡¡¿·ºî¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¤¬¤Þ¤°¤Á¡×Á´5¼ï
¢£¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ô¥ó¥°¡¼¤¬¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¤¬¤Þ¤°¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥°¡¼¤ä¡¢¤¦¤µ¤®¤ÈºÂ¤ë¥Ô¥ó¥¬¤Î¤Û¤«¡¢Ãù¶âÈ¢¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¨¤ë¥Ô¥ó¥°¡¼¡¢¥í¥Ó¡¢¥Ô¥ó¥¬¤ÎÁ´5¼ï¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Ý¥Ã¥×¤ÊÇÛ¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¾®Á¬Æþ¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥°¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
