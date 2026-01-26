現在も生存調査が実施されている、人間の恐怖心から絶滅へ追い込んだオオカミとは【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

人間から必要以上に恐れられ次々に殺された「フクロオオカミ」

【フクロオオカミ DATA】

分類：哺乳類

絶滅時期：1936年

生息地：オーストラリア

家畜を襲うため恐怖の対象に

フクロオオカミは見かけも生態もオオカミに似ているものの、分類上は有袋類に属しています。有袋類というのは未熟な状態の子どもを、育児嚢と呼ばれる袋で育てるグループのこと。つまりカンガルーやウォンバットと同じ仲間なのです。

オーストラリア一帯で、他地域におけるイヌやオオカミと同じ生態的地位（生態系における位置づけ）を獲得したフクロオオカミは、夜になると狩りに出て、おもにワラビーなどの小動物を捕食していました。そこにおよそ3万年前、人類が移住してきます。おそらくはヒトやディンゴ（ヒトが持ち込んだイヌが野生化したもの）との競争に敗れたフクロオオカミは、タスマニア島を除いてすっかり姿を消しました。

さらに大航海時代に入ると、ヨーロッパからの入植者がタスマニア島にも渡ってきました。するとフクロオオカミは家畜を襲う害獣扱いされ、あげくには懸賞金までかけられ、容赦なく虐殺されてしまいます。

1930年に最後の野生個体が射殺され、1936年に動物園で飼育されていた個体が死んだことで、フクロオオカミは絶滅に追い込まれました。その後、目撃報告があったことで保護区が設定され、現在も生存調査が実施されていますが、まだ生存の証拠は得られないままです。

昔はオーストラリア一帯に生息していた

人類がやってくる約3万年前まで、フクロオオカミはオーストラリア一帯に生息していました。獲物はワラビーなどの小動物。夜行性のため、狩りが行われるのはもっぱら夜でした。

人々の恐怖心が虐殺を招いた

タスマニア島にもヒトが移住すると、同時に多くのヒツジや家畜が持ち込まれ、フクロオオカミの餌食となります。人々はフクロオオカミを過剰に恐れ、懸賞金をかけて徹底的に捕獲・虐殺しました。これが絶滅の原因です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話』監修：今泉忠明