大雪により札幌―新千歳空港間で列車の運休が続き、空港行きバス停では利用者が長い列を作った（26日午前8時44分、札幌市中央区で）＝木田龍一郎撮影

¡¡´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢£²£µÆüÌë¤«¤é£²£¶ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£¶Æü¸áÁ°£¹»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»Ô»À¥öÅò£µ£·¥»¥ó¥Á¡¢ËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô£µ£°¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼£´£·¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¡£Æ±Æü¸áÁ°£¹»þ»þÅÀ¤ÎÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»Ô»À¥öÅò£´£µ£¹¥»¥ó¥Á¡¢¿·³ã¸©µû¾Â»Ô¼éÌç£²£µ£²¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï¼¡Âè¤Ë´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£Æ±Ä£¤Ï¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÀãÊø¤ä½üÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£