25日、県内では屋根の雪下ろし中の事故が相次ぎ、4人が大けがをしました。



湯沢警察署の調べによりますと、25日午前8時35分ごろ、湯沢市岩崎の72歳の男性が、自宅敷地内のプレハブ小屋の屋根の雪下ろしをしていた際に足を滑らせ、約3メートルの高さから地面に転落しました。男性は、首や背中の骨を折る大けがをしています。



また、大館警察署の調べによりますと、25日午前10時50分ごろ、大館市十二所の61歳の男性が、自宅敷地内の車庫兼物置小屋の屋根の雪下ろしをしていた際に雪庇を踏み抜き、約3メートルの高さから地面に転落しました。男性は、骨盤を折る大けがをしています。





能代警察署の調べによりますと、25日午前11時10分ごろ、能代市二ツ井町種の78歳の男性が、自宅の屋根の雪下ろしをしていた際に足を滑らせ、約2.5メートルの高さから転落しました。転落した場所には30センチほどの積雪がありましたが、男性は背骨を折る大けがをしています。いずれの事故も、けがをした男性はヘルメットや命綱をつけていなかったということです。一方、北秋田警察署の調べによりますと、午前午前9時ごろ、上小阿仁村福舘の67歳の男性が、車庫の雪下ろしをしようとはしごをのぼっていた際に、約5メートルの高さから固まった雪の上に転落し、骨盤を折る大けがをしました。男性は、ヘルメットを着用していて、安全ベルトを装着しようとはしごをのぼっていたときに転落したということです。