4月24日に公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のヨッシーが登場する新映像「ヨッシー公開映像」日本語版と、ポスタービジュアル第3弾が公開された。

参考：『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は“有害な男らしさ”の先にある娯楽作

本作は、『スーパーマリオブラザーズ』の世界観を基にしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂によってプロデュースされ、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資による制作、そしてユニバーサル・ピクチャーズによって全世界で公開される。

監督は、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手がける。

映像とビジュアルは、1月25日に配信されたNintendo Direct内にて公開されたもの。映像では、洞窟の暗闇からヨッシーが現れる瞬間が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）