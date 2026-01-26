U-21ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾DF»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø!! ÂçµÜ¤¬¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï26Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»(20)¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î»Ô¸¶¤Ï23Ç¯¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ËJ2¥ê¡¼¥°Àï48»î¹ç¡¢J3¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤òÃ´¤¤¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¤ÏU-20WÇÕ¤ËU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤âU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎAZ¤äNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçµÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î»Ô¸¶¤Ï23Ç¯¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ËJ2¥ê¡¼¥°Àï48»î¹ç¡¢J3¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤òÃ´¤¤¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¤ÏU-20WÇÕ¤ËU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤âU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎAZ¤äNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£