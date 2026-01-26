株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、可変NDと偏光効果が利用できる2in1フィルター「Nova-Series Variable ND3-32 + CPL」を1月15日（木）に発売した。

これまで、直販サイトで先行販売していた49mmと72mmサイズについて、Amazonおよび量販店での取り扱いを開始。これにより、49～82mmの全8サイズが購入できるようになった。

減光効果が約1.5～5段分の可変NDと、CPLフィルターを1枚で利用できるねじ込み式フィルター。

前枠にはマグネットが内蔵されており、付属のレンズキャップや1サイズ大きい「EVO」シリーズのフィルターにも対応する。

低反射に加え、撥水・防汚・帯電防止・傷防止コートが施されている。

49mm：1万9,400円 52mm：2万200円 52mm + REVORING 37-49mmセット：2万6,200円 58mm：2万1,000円 62mm：2万1,800円 67mm：2万2,600円 67mm + REVORING 46-62mmセット：2万9,600円 72mm：2万4,400円 77mm：2万7,900円 77mm + REVORING 52-72mmセット：3万5,900円 82mm：2万9,700円 82mm + REVORING 67-82mmセット：3万7,700円