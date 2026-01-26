INI田島将吾＆許豊凡、韓国曲「Nerdy Love」カバー映像公開！「普段の2人のような自然な温度感を感じていただけたら」（許）
INIの公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」（読み：アイエヌアイ スタジオ）にて、田島将吾と許豊凡によるユニットコンテンツ「Nerdy Love (Original by pH-1-Nerdy Love Feat. Yerin Baek)」のカバー映像が公開された。
■「散歩しながら聴くのがお勧めです！」（田島将吾）
田島将吾と許豊凡がカバーしたのは、不器用ながらもどこか愛おしい感情を綴った楽曲「Nerdy Love」。公開された映像は、何気ない日常のワンシーンを切り取ったかのような自然体のふたりが映し出され、淡く優しいトーンでエモさが溢れている。
田島と許が織りなす柔らかく響くハーモニーが聴く人の心をそっと包み込み、思わず頬が緩むようなほっこりとした空気が漂う。田島と許のふたりだからこそ生まれる優しい雰囲気が存分に味わえる。
■田島将吾 コメント
■許豊凡 コメント
グループで唯一の同い年ということもあり、普段からよく一緒に過ごしています。MVでは、タイムカプセルを埋めに行く出来事を軸に、ひとつの物語として映像にしました。普段の2人のような自然な温度感をぜひ感じていただけたら嬉しいです。
