OKAMOTO’S×KEIJU共作曲「Seasons」配信リリース決定

OKAMOTO’SとKEIJUによる共作曲 「Seasons」が、2月11日に配信リリースされることが決定した。

■KEIJUのライブにOKAMOTO’Sがゲスト出演し共作曲を初披露！

「Seasons」は、少年時代を同じ場所で過ごした彼らが紡ぐ友情や愛、戻らない時間や淋しさを歌った、まるで懐かしい情景が浮かんでくるようなミドルテンポナンバー。

1月25日に、ぴあアリーナMMで行われたKEIJU 『N.I.T.O. TOUR FINAL』のアンコールでOKAMOTO’Sがゲスト出演し、「Seasons」を初披露。スクリーンに映し出された2組によるリリースのサプライズ発表に、会場に歓声が響きわたった。本作のMV公開は、後日予定されている。

OKAMOTO’Sの前作 「今ここで」に続いて、今作「Seasons」でもMONJOEがアレンジに携わった。また、Rec/Mixエンジニアには数々のヒップホップ作品などを手掛けるIllicit Tsuboiを起用し、マスタリング・エンジニアはグラミー賞の最優秀アルバム・エンジニア賞を受賞したCollin Leonardを迎えている。

また、アートワークは、KEIJUのクリエイティブ・ディレクションも務めるアート・ディレクターのhyoriが担当した。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

OKAMOTO’S, KEIJU

DIGITAL SINGLE「Seasons」

