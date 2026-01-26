OKAMOTO’S×KEIJU共作曲「Seasons」配信リリース決定
OKAMOTO’SとKEIJUによる共作曲 「Seasons」が、2月11日に配信リリースされることが決定した。
■KEIJUのライブにOKAMOTO’Sがゲスト出演し共作曲を初披露！
「Seasons」は、少年時代を同じ場所で過ごした彼らが紡ぐ友情や愛、戻らない時間や淋しさを歌った、まるで懐かしい情景が浮かんでくるようなミドルテンポナンバー。
1月25日に、ぴあアリーナMMで行われたKEIJU 『N.I.T.O. TOUR FINAL』のアンコールでOKAMOTO’Sがゲスト出演し、「Seasons」を初披露。スクリーンに映し出された2組によるリリースのサプライズ発表に、会場に歓声が響きわたった。本作のMV公開は、後日予定されている。
OKAMOTO’Sの前作 「今ここで」に続いて、今作「Seasons」でもMONJOEがアレンジに携わった。また、Rec/Mixエンジニアには数々のヒップホップ作品などを手掛けるIllicit Tsuboiを起用し、マスタリング・エンジニアはグラミー賞の最優秀アルバム・エンジニア賞を受賞したCollin Leonardを迎えている。
また、アートワークは、KEIJUのクリエイティブ・ディレクションも務めるアート・ディレクターのhyoriが担当した。
メイン写真：PHOTO BY Genki Mizoguchi
■リリース情報
2026.02.11 ON SALE
OKAMOTO’S, KEIJU
DIGITAL SINGLE「Seasons」
