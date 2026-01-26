【ヴィッセル神戸】注目の新加入・乾貴士にインタビュー　ＭＣ加地亮と２人だけの秘話を暴露！？「びっくりしましたよ」【KICKOFF！KANSAI】

ＭＣ陣が沖縄キャンプ取材を実施。西原町でトレーニングするヴィッセル神戸の新加入ＭＦ乾貴士選手を直撃した。加地亮さんとの意外な関係も明らかに…？３７歳、プロ２０年目で迎える新天地に懸ける思いとは。



▼沖縄キャンプ取材でヴィッセル神戸の宿舎に潜入



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。百年構想リーグ開幕前の沖縄キャンプを特集した。ヴィッセル神戸の補強の目玉、元日本代表ＭＦ乾貴士選手に直撃インタビューを実施した。





乾選手は今シーズンの注目で、清水エスパルスから完全移籍。１０人の新戦力の中でも、３７歳で衰えぬ技術力が光る。そんな乾選手とＭＣの加地さんに２人だけの秘密が……。神戸への加入直前に新大阪駅で偶然出会ったといい、乾選手も「びっくりしましたよ、どうすんの？と聞かれたから神戸決まりそうです、と」と素直に回答。神戸への加入については「すぐ決めた」と明かした。３７歳での新天地となるが「一番いいチームに来た」。２０１８年のロシアＷ杯メンバーや、清水時代のチームメイトである同学年のＧＫ権田修一選手、セレッソ大阪時代の同僚ＭＦ扇原貴宏選手ら旧友がズラリ。「若い選手もしっかりしているから自分のことに集中できる」と、その環境も決め手となった。新シーズンに懸ける思いは強い。「ポジション争いが激しくなるのでしっかり勝ち残れるように、僕もプロ２０年目になるけどタイトルをとったことがないので、タイトル獲得に貢献できるようにしたい」。乾選手にとって勝負の年が幕を開ける。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：０５−１：３５放送 ２０２６年１月２５日（日）収録より）