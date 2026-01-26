½¾Íè·¿SaaS´ë¶È¤Î¸åÂà¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¡¢ËÜÅö¤Î¾¡¼Ô¤Ï
Windows Central¤Ï2026Ç¯1·î19Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖThe era of Photoshop may be over, as Adobe stock takes a battering chart decreasing¡ÃWindows Central¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹SaaS´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏAdobe¤äSalesforce¤Ê¤É¤Î½¾Íè·¿SaaS´ë¶È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶ìÀï¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆAI¤Ë¤è¤ë»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÆ¹Í¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûAI¤¬¤â¤¿¤é¤¹½¾Íè·¿SaaS´ë¶È¤Î¶ì¶
Adobe(¥¢¥É¥Ó)¤Ï1982Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Ï·ÊÞ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤À¡£Photoshop¤äAcrobat Reader¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Â¾¤ËÂå¤¨¤¬¤¿¤¤µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÀ½ÉÊ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ·²¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼Ì¿¿²Ã¹©¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥×¥í¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¶¼¤«¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¸À®AI¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²èÁü¡¢²»À¼¡¢Æ°²è¤ÎÀ¸À®¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼Ì¼ÂÅª¤Ê²èÁü¤äÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ôÀ¸À®¡¢Äó°Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤Þ¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ë¤¬¡¢À¸À®AI¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½¿ôÉÃÄøÅÙ¤«¤Ä°Â²Á¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£²þÁ±¤Î°ÍÍê¤Ë¤âÂ¨ºÂ¤Ë±þÅú¤¹¤ëÍ¥½¨¤µ¤À¡£
ÉÊ¼ÁÌÌ¤Ç¤ß¤ì¤Ð¥×¥í¤ÎºîÉÊ¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Windows Central¤Ë¤è¤ë¤È¶áÇ¯¤ÏÂç´ë¶È¤âAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹â²Á³Ê¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¤Ø¤Î°ÍÍê¤¬¸º¾¯¤¹¤ì¤Ð¥×¥í¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¡£Åê»ñ²È¤â¤³¤Î·¹¸þ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼Â¤Î³ô²Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤ÏAI¤Ø¡¢¤µ¤ì¤É¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
Ã»´üÅª¤Ë¤Ï³ô²Á¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëMicrosoft¤âÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢3Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç³ô²Á¤Ï¤ª¤ª¤è¤½ÇÜ¤Ë¾å¾º¡£AIµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Google(Alphabet)¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3Ç¯¤ÇÌó3ÇÜ¤Î¾å¾º¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëAIÆ³Æþ¤ÎÆ°¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Windows Central¤Ë¤è¤ë¤ÈMicrosoft 365 Copilot(AIÅëºÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ä¡¼¥ë)¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÇµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âç´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÀ¸À®¤Ê¤É¤Î¼«Æ°²½µ»½Ñ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤ÇAIÆ³Æþ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¡¢AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÉ¾²Á¤Ï²¼Íî¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤Ø¤Î·üÇ°¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òºÆ¹Í¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Microsoft¤¬Ä¾¶á¤Î³ô²Á²¼Íî¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤ªAIÅý¹ç¤òµÞ¤°ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢AI¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤ÏºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Windows Central¤Ï¡Ö½¾Íè¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¸Å¤ÎÉ¤¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¡×¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£À¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²áµî¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿AI´ë¶È¤Î¶ì¶¡¢AIµ»½Ñ¤Î²ÝÂê¡¢¼ý±×¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤¤AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î³ô²Á¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢AI³«È¯¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤ª¤è¤ÓAI¤Î³èÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
